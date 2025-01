Uno spettacolo tutto da ridere in chiave calcistica. Sul palcoscenico del teatro Manzoni di Monza arrivano Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, detto Rollo, in arte “Gli Autogol”, per proporre il loro “Calcio spettacolo”.

Novanta minuti (proprio come una partita) esilaranti, con gag, aneddoti, imitazioni di personaggi famosi del football e situazioni tipiche di chi si appresta a scendere in campo per una partitella a calcetto o a paddle tra amici. Lo spettacolo è in cartellone per venerdì 24 gennaio, alle 21.

Monza: il “calcio spettacolo” degli Autogol al teatro Manzoni, chi è il trio da milioni di follower

Nati sul finire degli anni Ottanta a Pavia, i tre comici hanno esordito nel teatro dell’oratorio di San Genesio ed Uniti, nella provincia pavese. Si sono affermati come youtuber (hanno iniziato nel 2008) e oggi sono tra gli web influencer più seguiti d’Italia con milioni di follower.

Dalla rete ai mezzi di comunicazione tradizionali (sono stati anche conduttori del “Prima Festival” a Sanremo e sul palco del Tim Summer Hits) il passo è stato breve ed ora il trio sta girando i teatri italiani (dopo una data speciale a Londra) con uno spettacolo che ride dello sport, delle sue manie e del mondo che vi ruota intorno, compreso quello dei giornalisti e degli opinionisti.

Monza: il “calcio spettacolo” degli Autogol al teatro Manzoni, 90 minuti in scena

“Calcio spettacolo” è ambientato in uno spogliatoio dove i tre si scambiano battute a un ritmo vorticoso. Un mix di risate, di situazioni grottesche, di imitazioni fra satira e parodia. Non mancheranno i loro personaggi più iconici tra i quali Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Moratti, Aurelio De Laurentiis. Gli Autogol hanno anche pubblicato due libri dal titolo “La storia buffa dello sport” e “Il calcio non è una cosa seria”. La prevendita dei biglietti (25, 29 e 32 euro più commissioni) è aperta su ticketone.it.