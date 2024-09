“L’orizzonte di se stessi” di Francesca Meloni è la mostra che apre ufficialmente il Monza Photo Fest, la grande e diffusa rassegna di fotografia (di cui peraltro il Cittadino è media partner) che impegna l’autunno di Monza.

La mostra, inaugurata giovedì 5 settembre al Manzoni16 Spazio Eventi (via Manzoni 16 a Monza) resta allestita fino all’8 novembre.

Monza: Francesca Meloni apre il Photo Fest, la carta d’identità

Monzese, Francesca Meloni è laureata in filosofia, che resta come traccia nel suo approccio alla fotografia. Nel progetto esposto a Monza “affronta un tema complesso e affascinante come quello dell’autoritratto con la consapevolezza del doppio ruolo che deve assumere identificandosi nel soggetto narrante e nell’oggetto di una ricerca che si realizza indagando nel profondo”. Tra le mostre a cui ha partecipato, le collettive: “Tempo e sospensione” alla Galleria Annunciata di Milano nel 2019 e “Auto-ritratto #02 / L’autoscatto nella fotografia contemporanea” alla OnArt Gallery a Firenze nel 2021.

Alcune delle immagini che compongono il progetto fotografico della monzese Francesca Meloni Monza Photo Fest Manzoni 16

Monza: Francesca Meloni apre il Photo Fest, “una Alice diventata adulta”

“Nelle sue immagini si espone e si nega, si nasconde e si rivela, si insegue e si raggiunge in un gioco dialettico dove il corpo non compare mai nella sua interezza perché scivola fra le morbidezze di un divano, si fonde nell’abbraccio con una sedia, sprofonda in uno specchio, emerge misterioso da dietro una porta, gioca nei pieni e nei vuoti di una cornice. Francesca Meloni si muove con l’eleganza e la leggerezza di una Alice diventata adulta che, al Bruco che la interroga sulla sua identità, non teme più di rivelare di averne molte”.

Monza: Francesca Meloni apre il Photo Fest, primo capitolo del festival di cui il Cittadino è media partner

Si tratta del primo capitolo del Monza Photo Fest che occuperà l’autunno con una serie di mostre e iniziative di cui il Cittadino è media partner. Tra gli altri, la personale di Maurizio Galimberti – con gli scatti più recenti presentati accanto alla sua produzione più nota – ospitata alla Villa reale di Monza dal 20 settembre. Ma ci sono anche la “creatività dei ritratti e degli still life di Heinz Schattner ai Musei civici, al progetto di Fondazione 3M sui valori dello sport esposto al Binario 7 e nelle vetrine dei negozi del centro”.

“Coinvolti diversi luoghi espositivi tra le più importanti sedi istituzionali, le gallerie d’arte e gli esercizi commerciali che insieme daranno vita a un circuito variegato, portando la cultura fotografica anche al di fuori della cerchia ristretta degli addetti ai lavori e degli appassionati, per favorirne la fruizione da parte del grande pubblico”, scrivono gli organizzatori.

La direzione artistica è affidata a Roberto Mutti. Poi tra gli altri Heinz Schattner con “La liberazione dell’utopia”, ai Musei civici di Monza dal 3 ottobre al 3 novembre.