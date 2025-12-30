Monza, capodanno a teatro: risate di famiglia al Binario 7

Al Binario 7 di Monza il capodanno è arrivato prima. Dal 26 al 28 dicembre (con replica il 31) il palcoscenico della sala Picasso ospita la commedia brillante “Una sorvegliata molto speciale” scritta da Stefania De Ruvo e prodotta dalla Compagnia Teatro Binario 7. Protagonisti Barbara Bertato, Gregory Bonalumi, Denise Brambillasca e Valentina Sichetti in una storia di famiglia. Agata è preoccupata per la sorella Irene, che ha perso in un colpo solo marito, casa e lavoro. Temendo che possa compiere un gesto estremo la convince ad andare a stare a casa sua “obbligando” il marito ad accettarla. I due coniugi, malgrado le continue incomprensioni tra loro, diventano i sorveglianti di Irene facendo di tutto per impedirle di suicidarsi. Ma è davvero Irene quella che ha bisogno di aiuto? Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30 il 26, 27 e 28 dicembre e alle 22.15 la sera dell’ultimo giorno dell’anno.

Monza, capodanno al Binario 7: amori e sorprese

Solo per la sera di San Silvestro è in programma alle 22 in sala Chaplin “Amore cercasi…gatto incluso” di Valeria Cavalli per la regia di Alberto Oliva. Una commedia che accompagna divertimento e riflessioni in un viaggio sulle fragilità delle certezze e sull’imprevedibilità delle scelte. Protagonisti Monca Faggiani, Arturo di Tullio e Dario Merlini. Al centro della storia la vita di coppia di Giovanni e Agata, fatta di abitudini consolidate, di giornate simili tra loro, senza che nulla di eclatante mai accada. Con loro vive il gatto Ettore, sornione, disinteressato (solo in apparenza) di tutto ciò che gli ruota accanto. Una sera i due coniugi entrano per curiosità nel mondo delle app di incontri. Per loro si apre una porta verso l’ignoto dove ironia, segreti e voglia di evasione si mescolano in un gioco turbinoso il cui finale sarà un’autentica sorpresa.