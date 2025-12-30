Monza, capodanno a teatro: è “Fiesta” al Villoresi

Musica da ascoltare, da cantare, da ballare tutti insieme al teatro Villoresi di Monza l’ultima sera del 2025 a partire dalle 21.45. Dopo il grande successo ottenuto gli scorsi anni il vulcanico direttore artistico del teatro di piazza Carrobiolo Gennaro D’Avanzo ha deciso che la formula vincente non si cambia. E, allora, spazio alla musica dal vivo per un “Fantastico concerto di San Silvestro” con le più belle canzoni italiane e non solo unite a un omaggio a Raffaella Carrà, artista a 360 gradi, scomparsa nel 2021, che con i suoi pezzi briosi e coinvolgenti ha fatto cantare e ballare intere generazioni in Italia e nei paesi di lingua spagnola. Sarà, quindi, impossibile restare a lungo seduti sulle poltroncine del teatro.

Monza, capodanno a teatro: la canzone italiana e la Raffa nazionale

L’atmosfera si prevede quanto mai elettrica. Pronti a cantare brani come “Pedro”, “Rumore”, “Tanti auguri”, “Ballo ballo”, “Fiesta” e ad imitare, per quanto possibile, le movenze della Raffa nazionale? Sarà, nelle intenzioni dell’organizzazione, una serata da condividere con tante persone che desiderano salutare l’anno passato in tutta spensieratezza, ascoltando brani che le riportano indietro alla loro gioventù. Il teatro si trasformerà in una grande casa nella quale trascorrere momenti di serenità al ritmo della musica. La collaudatissima band sul palco, trascinata dalla voce potente della cantante solista, coinvolgerà il pubblico a più riprese. A mezzanotte ci sarà il tradizionale brindisi con panettone e spumante offerti dalla direzione del Villoresi e il direttore prospetta una sorpresa finale. Biglietti disponibili su TicketOne a partire da 40 euro più commissioni. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente in teatro o telefonare ai numeri: 039.324534; 340.8977040; www.teatrovilloresi.it.