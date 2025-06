Monza Book Fest: una domenica di scrittori e poeti, all’arengario c’è Cochi Ponzoni

C’è chi ha detto “io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto”. Perché la vita, già, la vita l’è bela, direbbe un meneghino e in fin dei conti anche un brianzolo, con un po’ di fantasia basta avere “l’ombrela che ripara la testa”. Che poi, così, è un giorno di festa.

Non è un giorno di festa, ma un giorno di Fest, quello di domenica, 22, giugno, quando il pomeriggio dell’arengario di Monza sarà popolato di scrittori e poeti per la nuova edizione del Monza Book fest, la rassegna organizzata dall’associazione Hemingway & Co. per accendere i riflettori, per un giorno, su narrativa, poesia e letteratura nel cuore del capoluogo della Brianza.

Basta avere “l’ombrela” perché tra i principali protagonisti c’è lui, Cochi Ponzoni, il comico che ha condiviso con Renato Pozzetto un’epoca di surrealismo trasportato nel mondo del cabaret, che sarà intervistato da Giancarlo Bozzo, anima e cuore dello Zelig di Milano, per raccontare il suo recente libro autobiografico “La versione di Cochi” (Baldini + Castoldi, 2023, 240 pagine, 19 euro).

Monza Book Fest: undicesima edizione sotto la regia di Dario Lessa

Uno dei tanti capitoli di un pomeriggio lungo arrivato alla undicesima edizione sotto la regia del presidente dell’associazione, Dario Lessa. “Un programma fittissimo e variegato con oltre trenta artisti e scrittori provenienti da tutta Italia, tantissimi banchetti con i nostri scrittori e scrittrici locali, gli stand delle associazioni, delle fondazioni e delle case editrici compongono l’edizione” scrivono gli organizzatori, che segnalano per domenica “una kermesse letteraria per tutti i gusti e tutte le età: dai libri gialli al sociale, dagli amici a quattro zampe alla comicità, dallo sport alla musica”.

Tra i volti più noti il conduttore Rai Beppe Convertini, il musicista Franco Mussida, il “gattaro d’Italia” Federico Santaiti, poi Daria Colombo, Sylvie Lubamba, l’ex calciatore del Milan Filippo Galli, la scrittrice monzese Beatrice Salvioni.

«Arrivare a undici edizioni è senza dubbio un traguardo importante e soprattutto emozionante – sostiene Dario Lessa – Anche quest’anno il programma è ricco di ospiti e la piazza gremita di iniziative. Non smetteremo mai di trasmettere il messaggio sull’importanza dei libri e della lettura come strumento di crescita e sviluppo».

Il Book fest è una manifestazione letteraria che promuove la cultura con una formula accattivante e mai noiosa, ritiene l’associazione: “Diffondere il piacere della lettura, il gusto delle parole e ogni forma di contaminazione tra i generi artistici è l’obiettivo che ci siamo prefissati e che presentiamo in ogni nuova edizione”.

Monza Book Fest: il programma di domenica 22 giugno

Ore 14 Roberta Castoldi “L’aria che passa” – Dome Bulfaro “Performare poesia” – Cristiano Sormani Valli “La certezza delle mani” – Carlotta Calabresi “Catabasi”

14.40 Lisa Beneventi “La duchessa d’Angoulême” – Laura Marinaro “La fanciulla degli ori” – Emanuela Ersilia Abbadessa “La suggeritrice” – Lucia Tilde Ingrosso “Le stagioni della verità”. Modera Silvia Messa (giornalista)

15.20 Massimo Bertarelli “L’ultima notte di luce” – Luca Scarpetta “Il cacciatore di Narcos” – Fiorenza Pistocchi “Isabella” – Riccardo Rosa “Nottataccia a piazzale Lotto”. Modera Paola Varalli (scrittrice)

16.00 Alessio Luise – due parole sull’Asprofisica

16.05 Beppe Convertini “Il paese azzurro”. Modera Lorella Ridenti (giornalista)

16.35 Daria Colombo “Il cielo su via Padova” – Filippo Galli “Un pallone tra le stelle”. Modera Francesca Giulia (libraia)

17.10 Generazione Senior: Pierangelo Grazia dialoga con Ezio Soresi “Il segreto dei mitocondri”

17.20 Lucia Fanelli “Vite in volo tra esaltanti ascese e rovinose cadute” – Beatrice Salvioni “La malacarne” – Crocifisso Dentello “Scuola di solitudine”. Modera Roberta Castoldi (musicista e poetessa)

18.00 Presentazione del libro degli studenti quarta e quinta elementare e prima e seconda media Junior e Middle College

18.05 Franco Mussida “Il bimbo del carillon” – Andy “Bluvertigo” e Lory Muratti “L’ora delle distanze”. Modera Alfredo Colina (attore)

18.45 Cochi Ponzoni “La versione di Cochi”. Modera Giancarlo Bozzo (fondatore e direttore artistico Zelig)

19.20 Federico Santaiti “Il gatto dai sette nomi”. Modera Martina Sassoli (consigliere Regione Lombardia)

19.50 Sylvie Lubamba “La mia vita oltre lo sbaglio e le sbarre”. Modera Paolo Piffer (in rappresentanza dell’associazione Geniattori)