Sarà alla biblioteca San Gerardo di Monza, in via Lecco, sabato 15 novembre Baraa Awoor, la giovane illustratrice palestinese di Gaza che ha pubblicato il suo “Il profumo della mamma” con Acoma book. Nell’incontro pubblico in programma alle 10.30, Baraa “condividerà la sua esperienza artistica e umana, segnata dal conflitto e dalla resilienza, mostrando come l’arte possa diventare un linguaggio universale di cura e bellezza, di memoria e di testimonianza”.

Acoma ricorda che l’illustratrice (nata nel 1993 a Gaza) il 7 ottobre 2023 – giorno del raid – si trovava in Giordania per insegnare a giovani studenti le sue tecniche di illustrazione e sarebbe dovuta rientrare nel suo Paese il giorno successivo. Oggi vive al Cairo in esilio.

Monza, arte come cura e bellezza: Baraa Awoor e i premi internazionali

Baraa Awoor è riconosciuta a livello internazionale per la sensibilità e la forza delle sue opere ed è stata vincitrice di numerosi premi, tra cui lo Sharjah Reading Festival 2023. Alla Fiera di Manila 2025 è stata selezionata tra i migliori illustratori internazionali.