Monza, appuntamento a teatro con la regina Margherita

Metti un tardo pomeriggio a teatro per incontrare la regina Margherita. No, non è un tuffo alla fine dell’Ottocento, ma un’occasione concreta. Si direbbe quasi un “Giovedì della regina“, quelli che la prima sovrana dell’Italia unita teneva anche a Monza, alla Villa reale, come cenacolo d’arte e letteratura. Ci sono anche loro, i “Giovedì della regina”, nelle pagine dell’ultimo romanzo di Alessandra Selmi (La prima regina), appena pubblicato dalle edizioni Nord, dedicato a Margherita, Umberto I di Savoia e a tante altre figure che hanno vissuto alla Reggia e non solo.

Tra pochi giorni la prima presentazione a Monza, organizzata al teatro Manzoni (via Manzoni) nel secondo pomeriggio di giovedì (appunto) 20 febbraio, a partire dalle 18.30. L’incontro è organizzato da Nord edizioni in collaborazione con il Libraccio e il patrocinio del Comune di Monza, del teatro stesso e della scuola Borsa. Dialoga con l’autrice Marta Perego. L’iniziativa è gratuita ma occorre iscriversi: si fa su eventbrite.it.