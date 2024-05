Lissone: “Dentro l’immagine”, un omaggio corale al Gruppo fotografico F64-Imaginaria

La rassegna “Dentro l’Immagine” di Lissone è un omaggio corale all’esperienza di tutti coloro che fanno parte del Gruppo fotografico “F64- Imaginaria”. Da sabato 4 e sabato 25 maggio diverse occasioni per interagire coi protagonisti. A Villa Magatti sabato 4 sì è svolto il primo evento della rassegna “Dentro l’Immagine”, che nasce da un’idea della presidente Rossella Rossi e si realizza grazie all’impegno di tutte le persone che ne hanno preso parte. “Una rassegna dedicata alla nostra esperienza, maturata in questi due anni, sul concetto di laboratorio e tutoraggio- spiega la presidente – un percorso tecnico, didattico e umano, un’opportunità dedicata a tutor e soci volta a raggiungere traguardi significativi grazie all’impegno di tutti e ad una passione comune”.

Lissone, Dentro l’immagine: Non limitarsi a guardare un’immagine ma partecipare a essa

Il nome della rassegna, “Dentro l’Immagine”, vuole essere un suggerimento a non limitarsi a guardare -appunto- un’immagine, ma a partecipare ad essa. Non solo, dunque, un processo di osservazione e di creazione, ma di totale coinvolgimento, quasi fosse un’immersione.“I nostri laboratori sono una delle possibili risposte alla necessità di questa immersione; sono senza dubbio delle esperienze tecniche ma vogliono essere soprattutto esperienze di crescita e di condivisione di un percorso personale e collettivo” sottolinea Rossi.

Lissone, Dentro l’immagine: ultimo appuntamento oggi, sabato 25 maggio, alle 16

La rassegna e proseguita sabato 18, alle 21, sempre in Villa Magatti, per un incontro con quattro dei sette tutor e i loro magnifici lavori. A fine mese, la rassegna si chiuderà con un evento che avrà ha avuto inizio ieri, venerdì 24, alle 21, con un dibattito con tutti i tutor relativo alla loro esperienza nei laboratori di fotografia. La sera stessa è stata inaugurata la mostra fotografica, frutto del lavoro di tutti i laboratori attivi in associazione. La mostra sarà visitabile per tutto il weekend. Sabato 25 maggio, alle 16, sarà inaugurata anche la mostra “Clic clac la fotografia” in collaborazione con la scuola dell’infanzia Penati ed il Politecnico di Milano.