Lissone, Consonanza Musicale celebra i 50 anni di attività con un concerto da tutto esaurito

La musica al centro per 50 anni di musica insieme. Questo il fil rouge del grande concerto di Consonanza Musicale in occasione del suo cinquantesimo. Mercoledì 1 maggio il nuovo palazzetto dello sport di Lissone ha cambiato veste per accogliere gli strumentisti, quasi un centinaio tra veterani, alcuni tornati per l’occasione, e nuove leve. Il gruppo si è esibito con i brani che hanno caratterizzato questo sodalizio dal 1974 a oggi, da “Serendipity”, scritto dal maestro Carlo Pirola, che per oltre vent’anni ha condotto questo sodalizio, passando a “Made in Italy”, brano proposto a Purmerade in Olanda per arrivare ai più recenti. Per celebrare questo traguardo sono stati invitati a suonare alcuni storici ex come il maestro Luca Arosio, Pietro Borgonovo, Marco Fossati ed Ezio Giovenzana.

Lissone: il tutto esaurito ha premiato una proposta di livello

Il concerto ha ricevuto un apprezzamento unanime

Un pomeriggio intenso, un viaggio tra i ricordi, guidato dal presidente di Consonanza Emanuele Radaelli, Bruno Arosio e Aurora Beachi, nella veste di presentatori in una location insolita che ha registrato il tutto esaurito. Presente anche l’amministrazione, il sindaco Laura Borella, gli assessori Giovanni Camarda, Serena Arrigoni, Oscar Bonafè, alcuni consiglieri comunali, i responsabili delle varie associazioni della città con cui Consonanza ha sempre collaborato e continua a collaborare e tanti amici di questa grande famiglia che, nel tempo è diventata Consonanza.