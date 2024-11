Giussano, l’accensione delle luminarie introduce la programmazione natalizia

Un novero molto ricco di iniziative condurrà per mano la popolazione di Giussano verso il Natale, da sempre la festa più attesa dalle famiglie. Mantenendo fede a quella che è ormai una tradizione, l’amministrazione comunale ha infatti definito una progettualità, articolata nel posizionamento di oltre settanta arcate luminose nel capoluogo e nelle frazioni, un’installazione selfie-friendly in piazza Roma, che ricorda un dono natalizio, con tanto di fiocco e cubo immersivo, per accompagnare gli appuntamenti nel centro storico, ed un albero di Natale in via Viganò, nella zona del laghetto, segno augurale e di speranza per tutti gli automobilisti in transito. Lo start all’intero percorso è previsto sabato 30 novembre, quando nel pomeriggio tutte le luminarie saranno accese contemporaneamente. Gli archi luminosi, per i quali è stata utilizzata la tecnologia a led, in modo da garantire un basso impatto energetico, sono stati collocati nei cuori degli agglomerati urbani di Giussano, Paina, Birone e Robbiano, nonché lungo le arterie di maggiore percorrenza. Inoltre, in piazza San Giacomo l’illuminazione farà da contorno al tradizionale presepe, che accompagnerà idealmente il pubblico alla mostra in Villa Mazenta, di cui domenica 8 dicembre è in programma l’inaugurazione.

Natale: il commento del sindaco Citterio e dell’assessore Ceppi

«L’accensione delle luminarie -commentano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Commercio Paola Ceppi– si integra con l’apertura del villaggio di Natale e della pista di pattinaggio sul ghiaccio che, a partire dall’8 novembre, sono visitabili dal pubblico e stanno ottenendo un ottimo riscontro. L’atmosfera di festa assicurata dall’illuminazione natalizia è così pronta ad accogliere le iniziative che la Pro Loco Giussano ha previsto per il mese di dicembre, eventi che contribuiranno a diffondere la magia del Natale sul territorio».

Natale: il calendario di appuntamenti fino al 19 gennaio

Il calendario di manifestazioni della Pro Loco Giussano è concentrato nelle giornate di domenica 8, sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre: teatro delle iniziative sarà la piazza Roma, che ospiterà mercatini, spettacoli per bambini, una castagnata e l’arrivo di Babbo Natale a bordo di un truck. Nei pomeriggi di sabato 14, sabato 21 e martedì 24 dicembre, l’apertura della casa di Babbo Natale consentirà ai bambini di consegnare la letterina e di ricevere in cambio un gustoso dolcetto. Inoltre, imperdibile appare lo spettacolo laser, contemplato sabato 14 dicembre, alle 18.30, al parco urbano che ricorda Oriana Fallaci, con forme tridimensionali, animazioni grafiche, giochi pirotecnici e di fuoco ed effetti soffusi di colori, che renderanno speciale un momento immersivo, finalizzato a regalare ai presenti la sensazione di far parte delle proiezioni che saranno disegnate nell’aria. Sempre nel parco, fino a domenica 19 gennaio (orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica ed i festivi dalle 10 alle 20), sarà usufruibile la pista di pattinaggio sul ghiaccio, dalle dimensioni di 34 metri per 12 metri e mezzo, con giochi di luce a led, quattro zone selfie ed un tunnel di luci a colore variabile. Infine, mercoledì 11 dicembre, alle 21, in sala consiliare, Giulia Buzzi (voce), Alessandro Teruzzi (chitarra) e Luca Longoni (pianoforte) saranno protagonisti del concerto di Natale.