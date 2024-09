Giussano, cellulari spenti e un buon libro: il 12 ottobre è in programma il “Silent Book Party”

Cellulari spenti, un telo su cui sdraiarsi in un angolo tranquillo del parco di Villa Sartirana e un libro da “assaporare”, immersi nel silenzio: è la proposta della biblioteca “Don Rinaldo Beretta” di Giussano, promossa dall’assessorato alla cultura. L’iniziativa prenderà vita sabato 12 ottobre alle 15, quando la città accoglierà per la prima volta un “Silent Book Party”. Il “Silent Reading Party”, da cui trae ispirazione l’iniziativa, è un evento legato alla disintossicazione digitale. Si tratta di un fenomeno di tendenza negli Stati Uniti e ormai arrivato anche in Europa e in Italia: Giussano ne sarà coinvolta, con un pomeriggio “lento” da vivere in compagnia di parenti, amici o sconosciuti, tutti accomunati dalla passione per la lettura.

Biblioteca: la presentazione dell’assessora Sara Citterio

La giornata permetterà a tutti i partecipanti di celebrare la riscoperta dell’intimità del silenzio e dei libri, dando poi spazio ad un confronto, personale e sottovoce. Ai partecipanti sarà richiesto di portare un telo o un cuscino per godersi in tranquillità l’area verde del parco, oppure, se lo preferiscono, potranno rimanere comodamente seduti in una delle sale di Villa Sartirana. Al momento dell’iscrizione, tutti i partecipanti verranno dotati di una targhetta su cui sarà possibile scrivere il proprio nome e qualche informazione personale, strettamente legata alla lettura, ai generi preferiti, agli autori o ai titoli che più hanno colpito nel tempo. «In un’epoca di iperconnessione digitale, vogliamo incentivare la riscoperta del silenzio e il piacere di ritagliarsi del tempo da dedicare alla lettura, fermandosi e gustandosi la ricchezza delle parole», ha commentato Sara Citterio, assessora alla cultura. «Esperienze simili in giro per l’Italia hanno dimostrato che i partecipanti hanno un’età media sorprendentemente bassa e che queste occasioni sono in grado di costruire rapporti durevoli nel tempo. In un solo pomeriggio, coniugheremo il mercatino dei libri, che favorisce la virtuosa circolazione dei libri, e l’intimità della lettura, finalmente lontana dallo schermo di uno smartphone».

Biblioteca: le modalità per partecipare all’iniziativa

Per partecipare al “Silent Book Party”, è necessario prenotarsi al numero 0362/ 851.172 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.giussano.mb.it, indicando il proprio nominativo. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di scegliere un libro in prestito fra quelli proposti dalle bibliotecarie o acquistarne qualcuno al mercatino, che proprio sabato 12 ottobre si terrà presso la biblioteca civica. In caso di maltempo, il “Silent Book Party” sarà ospitato all’interno degli spazi della biblioteca civica “Don Rinaldo Beretta”.