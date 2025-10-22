Quattro appuntamenti dedicati al foliage: li propone Monza Reale, in collaborazione con il Comitato del Parco di Monza, per accompagnare curiosi e appassionati di natura alla scoperta degli scorci più suggestivi. Le date da segnare in agenda sono quelle di domenica 26 ottobre e delle domeniche 2, 9 e 16 novembre: il punto di partenza sarà sempre alle 14.30 all’ingresso al parco delle Grazie vecchie, a pochi passi dal santuario.

Foliage a Monza e in Brianza: le passeggiate con Monza Reale

«Saremo accompagnati dalla voce e dalla conoscenza di Edoardo Bosisio, guida naturalistica: la passeggiata è adatta a tutti – anticipa Raffaella Martinetti, imprenditrice digitale e anima del blog “Monza Reale” – Abbiamo organizzato le passeggiate per la prima volta nel 2018, quando ad accompagnarci c’era Matteo Barattieri», che era tra i co-fondatori del Comitato del parco, ucciso da un’auto pirata a Nashville nel 2022.

«Per noi proseguire la tradizione delle “Passeggiate foliage” significa anche ricordare Matteo e il suo impegno per la tutela dell’ambiente». Prenotazioni obbligatorie a monzareale@gmail.com.

Foliage a Monza e in Brianza: i suggerimenti per i colori dell’autunno

È invece in calendario per sabato 25 ottobre a partire dalle 9.30 una passeggiata urbana alla scoperta degli alberi monumentali di Besana in Brianza: a promuoverla il neonato Comitato Alberi di Besana. La partecipazione è gratuita, il ritrovo è fissato in piazza Umberto I. Altri suggerimenti arrivano dal portale “Monza Turismo” che invita ad ammirare la magia del foliage, anche nei parchi della Brianza centrale, della Brughiera briantea e nel Bosco delle querce di Seveso e Meda.