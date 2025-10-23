Festa del cinema di Monza: tre giornate sotto le stelle, film e festival con le star

L’attrice e regista portoghese Maria De Medeiros sarà tra i protagonisti della “Festa del cinema” che da venerdì 24 a domenica 26 ottobre porta a Monza proiezioni, incontri e omaggi a grandi artisti.

Festa del cinema di Monza: il programma

La manifestazione, organizzata dalla Provincia in collaborazione con Driadi Produzioni e con le associazioni Hemingway&Co., NurSind e Mi Prendo Cura ets, sarà inaugurata venerdì 24 ottobre, alle 20,30 al Capitol Anteo SpazioCinema, dal NurSind Care Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi sul tema del “prendersi cura”.

Ospite della serata condotta da Roberto Ciufoli, in cui saranno premiate le cinque opere vincitrici selezionate tra oltre settecento provenienti da tutto il mondo, sarà Maria De Medeiros, interprete di noti film tra cui Pulp Fiction di Quentin Tarantino e vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra Internazionale di Venezia nel 1994 per Tre irmãos di Teresa Villaverde.

Sabato 25 ottobre, a partire dalle 16.30, il Teatro di Corte della Villa reale ospiterà il Visiona MovieFest, una rassegna dedicata ai protagonisti del cinema italiano e internazionale curata da Dario Lessa e Caterina Baglio. La maratona sarà aperta dalla presentazione, insieme al regista Marco Falorni, del docufilm che racconta la sla “Con un battito di ciglia” con Drusilla Foer, Aldo Baglio, Antonio Ornano, Francesca Cavallin, Giancarlo Ratti. Il pomeriggio continuerà con un omaggio alla grande commedia italiana con un incontro con Gigio Alberti, Germano Lanzoni e Silvio Cavallo moderato da Alfredo Colina. Sarà poi la volta della proiezione del trailer del docufilm “L’immEnzo Jannacci” a cui parteciperanno Tiziano Jannacci e Sal Di Martino, mentre invieranno i loro contributi Teo Teocoli, Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Roberto Vecchioni, Enzo Iacchetti, Francesco Baccini e Raul Cremona. La serata proseguirà con tre momenti dedicati ad altrettanti attori: Maria De Medeiros, che sarà protagonista dell’omaggio alle leggende del cinema mondiale, Luc Merenda, al centro di un tributo al cinema poliziesco all’italiana e Ornella Muti.

La Festa si conclude domenica 26 ottobre, alle 21, con un Party al Woody Rock Bistrot animato dalla musica live di Lorenzo Monguzzi della band Mercanti di Liquore e dalla comicità di Silvio Cavallo.

Festa del cinema di Monza: mercoledì 12 novembre a Seregno

La manifestazione avrà una coda mercoledì 12 novembre a Seregno riservata agli alunni di prima e seconda media del Middle College, che potranno vedere i cortometraggi vincitori del festival insieme al curatore Vincenzo Raucci e a Dario Lessa.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma va prenotata, a partire da mercoledì 15 sul sito internet festivaldelcinemadimonza.it.