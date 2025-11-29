Durini, l’ultimo conte di Monza torna nella “sua” città

L’ultimo conte di Monza, vale a dire Giulio Durini: sarà nella città che i suoi antenati hanno acquistato domenica 30 novembre, alle 16.30 in sala Maddalena (via Santa Maddalena). L’occasione è una nuova tappa della rassegna che le associazioni culturali monzesi, sotto la regia di Mnemosyne, hanno organizzato in occasione dell’anniversario di nascita di Marianna De Leyva, la monaca di Monza.

Anno 1648: quando i Durini comprarono Monza

“Nel Seicento i feudi venivano comprati e venduti attraverso la mediazione della Camera Regia insieme al titolo nobiliare. Giambattista Durini, nel 1648, comprò l’intero feudo di Monza per la cifra di trentamila ducatoni napoletani da Gerolamo e Luigi De Leyva, fratellastro e cugino di Marianna – ricorda l’associazione -. Marianna De Leyva, nonostante la monacazione, in seguito alla morte del padre, Martino De Leyva, avvenuta nel 1600, esercitò i poteri signorili sul feudo di Monza, assieme ai suoi fratelli, come testimoniato da documenti autografi, fino al 25 novembre 1607, giorno del suo arresto”.

Monza alla famiglia Durini dopo i De Leyva

Feudo e dazi finiscono nelle mani della famiglia Durini nonostante il Comune cercasse l’indipendenza dal potere feudali: Giovanbattista Durini giurò fedeltà alla corona spagnola.

Il titolo dell’incontro è “Monza dai De Leyva ai Durini”, con ingresso a offerta libera. Partecipano, con Ettore Radice, Giorgio Cella (analista di politica internazionale per Fondazione Med-Or), Marzia De Luca (docente e saggista), Giulio Durini (Fondazione Durini). Info e prenotazioni: eventi.mnemosyne@libero.it e whatsapp 347 8304599.