Desio, si avvicina il Natale, torna il Concorso Presepi in famiglia

Anno dopo anno, il Concorso Presepi in Famiglia è entrato nel cuore di Desio. La manifestazione, organizzata dalla Comunità pastorale con il Patrocinio del Comune e il sostegno del Banco di Desio, ha lo scopo di diffondere la cultura e la tradizione antica del presepe, che risale alla figura universale di San Francesco d’Assisi. Fa incontrare i desiani – in particolare quelli più giovani – di fronte allo stupore della Natività. Potranno aderire famiglie, scuole, parrocchie, chiese, oratori, negozi, e in generale tutti. Chi desidera potrà iscriversi, presentando al concorso il proprio presepe.

Una distinzione sarà riservata a quelli tradizionali e a quelli innovativi. Una commissione verrà a visitarli. Saranno scelti i più interessanti, e sarà assegnato un premio e un riconoscimento (i dettagli sul funzionamento dell’iniziativa saranno forniti ai partecipanti). Per tutti ci sarà un attestato di partecipazione.

È possibile iscriversi scrivendo una mail a concorso.presepi.desio@gmail.com oppure telefonando al numero 3451359324. I primi venti, saranno premiati con ricchi premi. Per tutti, un attestato di partecipazione