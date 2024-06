Concorezzo: Mandelli al basso aprirà il concerto di Vasco a San Siro

Le luci e la musica che si accende e 80 mila spettatori davanti al palco: quale musicista nella vita non ha sognato di poter suonare almeno una volta a San Siro? Sullo stesso palco su cui dopo salirà Vasco Rossi? Il sogno di molti il prossimo 19 giugno diventerà realtà per Andrea Mandelli di Concorezzo.

Il musicista infatti accompagnerà al basso, come turnista, la cantante Alis Ray, selezionata attraverso un contest lanciato dal comune di Zocca per aprire una delle tappe meneghine del tour del Blasco.

Concorezzo: Mandelli al basso e il sogno che si avvera

«Non lo nascondo, è sempre stato un sogno poter salire sul palco a San Siro, per me è il posto numero uno in Italia per i concerti. Ci ho visto tantissimi concerti e ogni volta mi promettevo che prima o poi ci sarei salito – racconta Mandelli -. Devo ringraziare Alis Ray che mi ha scelto come turnista. Sono veramente contento. Quando l’abbiamo saputo è stata un’emozione gigante. Ma capirò veramente quanto sarà grande una volta che sarò sul palco. Inoltre sarà prima di un concerto di Vasco Rossi. Io ne ho visti tre da spettatore e sono esperienze incredibili, come funzioni religiose».

Per Mandelli sarà un’ulteriore riga da aggiungere a un curriculum già di tutto rispetto. Tra gli artisti con cui ha collaborato: Eugenio Finardi, i Tropea (durante le selezioni di X-Factor), Paolo Meneguzzi, Simone Tomassini e Franco Mussida.