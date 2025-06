Concorezzo: da Villa Zoja e ritorno per la prima Conco Color Fun

Sarà “la corsa più colorata che c’è” e, di certo, regalerà tanti sorrisi e momenti di divertimento a tutti i partecipanti: si presenta così la prima Conco Color Fun, in programma sabato 28 giugno, alle 17, a Concorezzo.

Gli iscritti partiranno da Villa Zoja dove ritorneranno dopo aver percorso circa tre chilometri, di corsa o passeggiando: durante il tragitto si imbatteranno in “zone colore” in cui verranno inondati con polvere colorata lavabile, ricavata da prodotti naturali. Potranno, inoltre, acquistare un kit da spargere sui vicini durante la marcia: all’arrivo la festa proseguirà con i balli e la musica diffusa da un dj set.

La Conco Color Fun, organizzata dal Comune, è aperta a tutti coloro che, senza limiti di età, vorranno trascorrere qualche ora in allegria: gli ideatori consigliano di indossare magliette bianche che in breve tempo si trasformeranno in tavolozze variopinte. La partecipazione è gratuita, informazioni all’Ufficio cultura del Comune.