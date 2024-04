Carate Brianza, conclusa con successo l’annuale edizione del “TimeLine Film Festival”

Si è confermata un successo la 15esima edizione del “TimeLine Film Festival”, organizzato dall’istituto Leonardo da Vinci di Carate Brianza, il concorso internazionale di film realizzati da studenti e giovani registi, di cui Bcc Carate è main sponsor. Quest’anno si sono contate 2.375 opere iscritte provenienti da 120 paesi, lavori che hanno esplorato con coraggio tematiche sociali urgenti come ambiente e sostenibilità, diritti umani, legalità, diversità e inclusione, intercultura. Il festival si è svolto in settimana presso la scuola. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 12 aprile, al Teatro Binario 7 a Monza, occasione in cui sono stati assegnati i riconoscimenti.

“TimeLine Film Festival”: l’elenco dei riconoscimenti

Il pubblico in sala per la premiazione

“Miglior video scuole medie” per “Usciamo?”, dell’I.C. Margherita Hack (Cernusco sul Naviglio, MI); “Promesse” dell’I.C. Casalini (Rovigo) si aggiudica il premio “CIAS Coordinamento italiano audiovisivi a scuola”; “Miglior video scuole superiori” per “Biancaneve” dell’I.I.S. G.B. Vaccarini (Catania); “Miglior video Scuole di cinema e Università” a “Quel che rimane”, dello IED (Milano); “Miglior video film-maker” va a “Cherè caterine”, di Luis Lafont; “Miglior video sviluppo sostenibile” a “è ki”, di Sara Ciciliano; “Miglior video diritti umani e legalità” a “DROWNING”, di Sala Cevik (Germania); “Miglior video Intercultura e integrazione” per “Das cello” di Robert de Cani (Colonia); “Miglior video animazione” a “Blowing off steam”, di Nora Fossan e Filip Dobes (Norvegia); “Miglior video associazione Saveria Antiochia” a “Roman”, di Nina Calori e Valerie Piola Caselli (Lagaude, Francia); il premio “CO.RE.COM Lombardia” va a “Dove sei” di Sofia Torrisi (Padova); il premio “Città di Carate Brianza” a “Gin tonic or gin lemon?” di Brandon Noè e Ambrosio Ciacon (Valencia, Spagna); il premio “Città di Monza” a “SOS sostenibilità” di Romeo Pizzol (Forlì); il premio de “il Cittadino” di Monza e Brianza a “yarmouc’s last poem”, di Kioumars Moammad Cenari (Iran). Il “Premio del pubblico” è stato conferito a “Peregrinus” della Scuola civica di cinema Luchino Visconti di Milano, mentre “My cofee” di Hanna Peresztegi (Ungheria) ha conquistato una “menzione speciale”.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Bcc Ruggero Redaelli, credendo fortemente nell’iniziativa, ha voluto sottolineare «la preziosa opportunità di scambio interculturale costituita dal festival e l’occasione per mettere a frutto e stimolare la creatività e i talenti dei partecipanti. Il nostro Istituto riserva da sempre grande riguardo verso il mondo dei giovani e quello dell’istruzione, che sono per natura interconnessi, per la particolare importanza rivestita nel disegnare il futuro delle comunità e dell’economia del territorio in cui operiamo. Ci tengo poi a ricordare che il legame che abbiamo con l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Carate Brianza risale all’epoca in cui si chiamava ancora Feltrinelli, e che nacque per volontà di accorti e lungimiranti amministratori di quella che allora era la Cassa Rurale ed Artigiana».

Il Festival è sponsorizzato e patrocinato anche dalla Fondazione Comunità Monza e Brianza, dal Comune di Monza e dal Comune di Carate Brianza e patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dall’UNESCO, dalla Fondazione Pubblicità Progresso e dal CoReCom della Lombardia.