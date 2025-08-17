Un viaggio gastronomico, alla scoperta della scottona a chilometro zero, promosso dalla Pro Loco Briosco, con la collaborazione dell’azienda agricola Longhi di Capriano e del gruppo alpini di Capriano. È questa la sintesi migliore della sagra della scottona, che attende tutti gli interessati tra venerdì 12 settembre e domenica 14 settembre, alla baita degli alpini di Capriano di Briosco.

Pro Loco: l’articolazione della tre giorni della sagra

Il programma conoscerà il suo momento di apertura venerdì 12 settembre, alle 18. Mezz’ora dopo, è previsto un djset con aperitivo, mentre alle 21.30 vi sarà spazio per un concerto live. L’articolazione degli eventi sarà riproposta sabato 13 settembre. Domenica 14 settembre, infine, cucina e bar cominceranno a lavorare alle 12, mentre alle 18 è fissato un djset con aperitivo. Alle 21.15, spazio ad un concerto live.

Pro Loco: l’ingresso per il pubblico sarà libero

L’ingresso per il pubblico sarà libero, con possibilità di usufruire di posti a sedere sotto un tendone. A breve saranno comunicati ulteriori particolari sui canali social della Pro Loco Briosco.