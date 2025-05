Briosco, la fornace artistica Riva accoglie l’accademia di Brera

“Paltacréa-pratiche intrecciate tra terra, paesaggio e immaginazione”. È questa la denominazione del progetto di una residenza di ricerca artistica, che tra sabato 24 maggio e martedì 27 maggio sarà ospitato dalla fornace artistica Riva di Briosco. L’appuntamento coinvolgerà gli studenti dell’accademia di Brera a Milano in un laboratorio site-specific, guidato da Anna Villa, Benedetta Rapetto e Giacomo Scapin. I partecipanti saranno chiamati in questa sede a coprogettare e realizzare un forno-scultura in argilla, ispirato al territorio ed ai saperi locali.

Fornace artistica Riva: prevista una giornata aperta al pubblico

Di rilievo sarà la giornata aperta al pubblico di sabato 24 maggio, che dopo i saluti dell’assessore Antonella Casati alle 9, sarà articolata alle 9.30 in una visita alla fornace, cui seguiranno alle 14 una lezione di geologia e cultura ambientale con Daniele Battaglia ed Arturo Binda, alle 16.30 una lezione di storia locale con Domenico Flavio Ronzoni ed alle 18 i racconti di un forno sperimentale con Anna Villa, Benedetta Rapetto e Giacomo Scapin. Il forno sarà infine attivato in occasione della sagra del cotto, in calendario tra venerdì 11 luglio e domenica 13 luglio, come gesto collettivo e di restituzione alla comunità.