Una festa di Natale e l’occasione per celebrare un traguardo importante. C’è molto più di uno spettacolo nel “Christmas Talent Show” in programma a Biassono domenica 21 dicembre. È un evento inserito nel calendario del “Natale nel Borgo”, proposto secondo tradizione dall’amministrazione comunale, ed è organizzato con la regia dello Studio Rossi, che si occupa di amministrazioni condominiali, a favore della cooperativa sociale Il Seme che compie 40 anni.

Biassono accende il Natale nel Borgo: show musicale benefico il 21 dicembre

Sul palco della Sala Civica sarà una lunga giornata musicale: uno show dal repertorio natalizio, classico e moderno. Alla mattina protagonisti i ragazzi delle scuole musicali del territorio, giovani interpreti al pianoforte dagli 8 ai 20 anni.

Dalle 17 riflettori sugli ospiti: l’attore Davide Colavini, autore e narratore giussanese di nascita, e il tenore valtellinese Spero Bongiolatti, interprete anche del classico di Natale “White Christmas”. Conduce Alessandra Spada.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al Seme per le sue attività: fondata a Biassono nel 1985, continua a promuovere l’inserimento di persone disabili nel contesto sociale, attraverso vari tipi di attività artistico- espressive, motorie, cognitive e ricreative.

Biassono, il Natale nel Borgo: il programma di eventi, l’8 dicembre accensione dell’albero

Il Natale nel Borgo si è già inaugurato con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, ma entra nel vivo nel weekend con i mercatini natalizi e la Babbo Walk, a cura di Comune e Avis (7 dicembre alle 11).

Lunedì 8 dicembre, secondo tradizione, benedizione del presepe e accensione dell’albero di Natale (ore 18.30).

Tra le iniziative da segnalare il Regalo sospeso, il 13 e il 20 dicembre in Villa Cà Bossi, a sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga; il mercato straordinario e la Christmas Roller Parade del 14 dicembre; il Gran Galà di Natale del 23 dicembre al Cineteatro Santa Maria (ingresso a pagamento).