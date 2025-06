Besana: l’incontro tra l’arte di Casma e Ottaviani, che ha dipinto “un caffè”

È un incontro di artisti, ma soprattutto di anime legate dalla passione per l’arte che è espressione di dialogo, quello che dall’1 giugno permette ai visitatori della Brianza di ammirare in un’unica location le opere ed i percorsi artistici dei maestri Giuliano Ottaviani e Casma, alias Giovanni Cassanmagnago. La mostra d’arte “Maestri a confronto” che sino al 15 giugno ad ingresso libero viene ospitata in Villa Filippini a Besana in Brianza, è senza ombra di dubbio un’occasione speciale per addentrarsi in due mondi artistici che dialogano in un confronto profondamente autentico e vero.

Besana: l’incontro tra l’arte di Casma e Ottaviani, gli organizzatori

Quello – si è detto durante il vernissage – di due artisti i cui talenti si fondono in un’unica anima. Per la prima volta, e succede in Brianza, Ottaviani e Casma raccontano insieme emozioni, conducono il visitatore attraverso un cammino nella storia dell’arte che suscita riflessioni. A rendere possibile questo connubio tra due artisti sono da un lato l’associazione “Amici di Casma” che si impegna a promuovere in giro per l’Italia e il mondo le opere e la visione, ma soprattutto il messaggio del compianto Giovanni Casanmagnago, e dall’altro lato la Pro Loco Besana, col patrocinio del Comune di Besana, promotori di un’esposizione che incoraggia a guardare il bello.

Domenica 1 giugno, in occasione dell’inaugurazione a Villa Filippini, il maestro di fama internazionale Giuliano Ottaviani ha ricordato con emozione Casma sottolineando il potere del messaggio contemporaneo dello stesso e ha poi regalato ai presenti una speciale performance artistica. Presenti il maestro Giuseppe Gittini, l’assessore alla cultura di Besana Luca Viviani e il presidente della Pro Loco di Besana, Angelo Viganò.

Besana: per Ottaviani la magia dell’arte dipinta con il caffè

Ottaviani, dopo il successo degli spettacoli a Cannes e Chicago, è ritornato in Brianza portando con sé una performance unica: la magia dell’arte dipinta con il caffè. Un incontro tra creatività e tradizione che trasforma ogni goccia in emozione. L’artista ha mostrato come un semplice chicco possa dare vita a opere straordinarie. Un viaggio sensoriale che celebra l’arte e i suoi legami con la natura, la cui opera finale, certificata, è stata donata al Comune di Besana in Brianza.