È tutto pronto per il nuovo appuntamento de Il Circolo delle 12 Lune, il ciclo di incontri tra parole e musica, note e riflessioni, promosso dal comune di Seregno e da Metamorfosi, con il sostegno di BrianzAcque e di Gelsia, che si pone l’obiettivo di indagare il presente a partire da una canzone: giovedì 8 gennaio, il teatro San Rocco di via Cavour ospiterà Kekko, frontman, voce e autore dei Modà, che per l’occasione sarà intervistato dallo scrittore e critico musicale Michele Monina. La serata inizierà alle 21, sarà ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria online (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-kekko-dei-moda-tra-parole-e-musica-1974961997499), a partire dalle 10 di lunedì 29 dicembre, e vedrà la presenza come ospite della cantautrice Bianca Atzei.

Il Circolo delle 12 Lune: l’anno della rinascita per Kekko

Il 2025 è stato un anno importante per Francesco Silvestre, meglio conosciuto come Kekko, e per i Modà: in febbraio è uscito “8 canzoni”, il nuovo album di inediti, e c’è stato l’atteso ritorno sulle scene in grande stile, in giugno, allo stadio Meazza di Milano. Per non parlare del recentissimo e fortunato tour, appena terminato, nei palazzetti delle principali città italiane (Padova, di nuovo Milano, Roma, Bologna, Firenze, Bari e Torino). A Seregno, Kekko, che in oltre vent’anni di carriera ha conquistato con la sua band decine di riconoscimenti, tra cui un disco di diamante, nove dischi di platino e due dischi d’oro, presenterà alcuni dei più grandi successi dei Modà (tra cui “Se si potesse non morire”, “Vivo da re”, “Cuore e vento”, “La notte” e “Sono già solo”) e si racconterà senza filtri, parlando non solo della sua esperienza artistica, ma anche delle sue fragilità e dei momenti di difficoltà, dalla depressione alle delusioni professionali, fino al (temporaneo) ritiro dalle scene, che ha vissuto in prima persona.

Il Circolo delle 12 Lune: ospiti in passato anche Vecchioni e Fabi

In passato hanno partecipato agli incontri de Il Circolo delle 12 Lune musicisti di primo piano della scena italiana, tra cui Roberto Vecchioni, Niccolò Fabi, Federico Zampaglione dei Tiromancino, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, gli Extraliscio, Tosca e J-AX. «Con Kekko -spiega Federica Perelli, assessore comunale alla Cultura- aggiungiamo un’ulteriore pagina allo straordinario percorso di incontri che abbiamo proposto con Il Circolo delle 12 Lune, un format originale e non convenzionale, che consente alla città di Seregno occasioni di avvincente confronto culturale».