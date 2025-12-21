Monza Cultura e tempo libero

Monza, nuovo murales al centro anziani: è frutto di un incontro tra generazioni

L'opera artistica è stata realizzata dai ragazzi del centro di aggregazione giovanile La Bussola e dagli adolescenti del centro diurno Spazio 3
di
Monza 2025 centro anziani nuovo murales
Un momento dell’inaugurazione

Un murales per raccontare e rappresentare il dialogo tra le generazioni e uno scorcio del quartiere. È stato inaugurato il nuovo murales negli spazi del centro anziani Franco Casati di via D’Annunzio 35, a Monza. A dare forma e colore all’opera sono stati i ragazzi del centro di aggregazione giovanile La Bussola insieme agli adolescenti del centro diurno Spazio 3. Un’occasione di incontro e conoscenza al di là delle barriere anagrafiche. Un’iniziativa nata promossa dai servizi sociali di Monza con Auser e le due realtà giovanili che operano nel quartiere San Rocco: il cag la Bussola e Spazio 3, che da tre anni offre opportunità soprattutto nel campo artistico e musicale ai giovani.

Centro anziani: l’articolazione dell’elaborato

Monza 2025 centro anziani nuovo murales realizzazione
La realizzazione del nuovo murales

Il lavoro di progettazione ha preso il via a settembre con lezioni guidate da due writer professionisti, Orsa e Riccardo, e alle quali hanno partecipato non solo una quindicina di giovanissimi ma anche un gruppo di anziani, felici di poter dire la loro nell’ideazione del soggetto da imprimere sul muro. E così intorno alla parola Spazio ci sono alcuni dei simboli della città di Monza, la luna rossa, le bandiere a scacchi dell’autodromo, le guglie del duomo e le arcate dell’arengario. E poi due ballerini sul lato, fortemente voluti dagli anziani, un omaggio alla passione di tanti di loro per il ballo. Uno accanto all’altro i simboli delle due realtà giovanili che hanno preso parte al progetto: la bussola e il carretto che richiama l’impegno di Exodus ed Ex.it, dalla cui collaborazione è nato Spazio 3.

Centro anziani: abbellito un angolo del quartiere

Monza 2025 centro anziani nuovo murales
L’opera ha registrato subito apprezzamento

Un’idea che ha messo a confronto giovani e anziani, uniti per realizzare qualcosa di bello per migliorare un angolo del quartiere. Il murales è stato inaugurato il 18 dicembre alla presenza dell’assessore al welfare del Comune di Monza, Egidio Riva e della responsabile dei servizi sociali Daniela Perla.

L'autore

Nata nell’anno dei due presidenti e dei tre papi. Scrivo per il Cittadino dal 2009, prima solo per l’edizione cartacea poi per la tv e il sito per cui realizzo anche servizi video. Mi occupo di chiesa locale, cronaca, volontariato, terzo settore, carcere. Con l’associazione Carcere Aperto nel 2011 ho realizzato insieme al fotografo Antonio Pistillo la mostra “Guardami”, dove abbiamo raccontato le storie dei detenuti della casa circondariale di Monza.

Tags