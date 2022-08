Yokai: il Giappone mostruoso alla Reggia di Monza fino al 9 ottobre

Avrebbe dovuto chiudere i battenti domenica 21 agosto. Invece, il grande successo di pubblico e di critica ha convinto gli organizzatori della Vertigo Syndrome a far slittare il termine della mostra “Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi” al Belvedere della Villa Reale al 9 ottobre.

La proroga dell’esposizione consentirà anche agli studenti ritornati in città di immergersi nella cultura del Sol Levante. La mostra, curata da Paolo Linetti, ha accolto numerosi visitatori anche ad agosto (è stata aperta nella giornata Ferragosto) e lo stesso curatore ha indossato i panni del cicerone la scorsa domenica.

Yokai, alla Reggia di Monza oltre 200 stampe

In esposizione vi sono duecento stampe del XVIII e XIX secolo, libri antichi, abiti storici, armi tradizionali e una splendida collezione di netsuke, piccole sculture in avorio, mai esposte prima al pubblico. Non mancano quaderni manga, xilografie e un rotolo a scorrimento lungo 11 metri, esposto per la prima volta, proveniente dalla collezione di Luigi e Luciana Bartolini. Realizzato alla fine del XIX secolo in seta e inchiostri su carta da gelso, l’opera narra la vicenda di Shutendoji, una creatura mitologica (Oni) a capo di un esercito di mostri che infestava il monte Oe nei pressi di Kyoto.

Yokai: programma e orari

Tra spiriti, mostri del folklore nipponico, manga ed eroi ciascuno può compiere un viaggio a ritroso nel Giappone del periodo Edo. Per immergere i visitatori in quel magico mondo lontano vengono allestiti laboratori ed eventi. Per una lettura in chiave contemporanea si possono, invece, ammirare le opere di Loputyn, nome d’arte di Jessica Cioffi, illustratrice bresciana, presentate dalla casa editrice Hop!. La mostra è aperta il venerdì dalle 15 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 20. Il biglietto costa 13 euro (11 euro il ridotto, 8 euro per i centri estivi). Il tagliando cumulativo mostra Yokai e Villa Reale costa 15 euro.