Vimercate: Antonio Albanese inaugura i nuovi eventi live di The Space Cinema

Si inaugura con l’attore e regista Antonio Albanese il nuovo format di eventi live di The Space Cinema. L’appuntamento è per mercoledì 22 novembre alle 20 al cinema di Vimercate: Albanese incontra il pubblico in occasione dell’anteprima del film “Cento Domeniche”, distribuito da Vision Distribution. Modera il giornalista di Sky Omar Schillaci.

Vimercate: nuovi eventi live di The Space Cinema, evento in streaming in altre multisala

L’incontro sarà trasmesso in streaming in alcuni multisala selezionati del circuito, dove sarà proiettata anche l’anteprima del film. Nei The Space Cinema di Genova, Casamassima e Salerno, invece, gli spettatori avranno la possibilità di assistere solo all’anteprima.

Vimercate: nuovi eventi live di The Space Cinema, anteprima di “Cento domeniche”

Il film racconta la storia di Antonio, un ex operaio di un cantiere nautico che vuole regalare alla figlia che si sposa il ricevimento dei sogni: in quel momento scopre che i risparmi di una vita non sono a disposizione della banca di cui è sempre stato cliente e dove, su consiglio degli stessi impiegati a cui aveva dato fiducia, è passato da essere risparmiatore ad azionista. Finanziare il matrimonio si rivela un’ardua impresa, contro ogni previsione. Nel cast, oltre ad Antonio Albanese, ci sono Liliana Bottone, Bebo Storti, Sandra Ceccarelli e Maurizio Donadoni.

È possibile acquistare i biglietti per “Cento Domeniche”, partecipando all’anteprima e all’evento dal vivo con Antonio Albanese, sul sito ufficiale di The Space Cinema o sull’app.