Villa reale di Monza: la sala da pranzo dei re rinasce con il contributo di Armani Casa

Tende azzurre alle finestre, stesso tessuto per le sedie, la tovaglia del tavolo. Alle pareti una tappezzeria in stoffa con lo stesso azzurro e un rosa salmone. È la sala da pranzo di famiglia della Villa reale di Monza come si presenta da qualche settimana ai visitatori. In tavola anche piatti, bicchieri e posate. Anche questa è una novità di Reggia Contemporanea, realizzata con il contributo di Armani Casa.

«Sono stati scelti da catalogo i tessuti e i colori che più ricordavano gli originali -spiega il direttore del Consorzio Giuseppe Di Stefano– un modo per dare l’idea di come dovessero essere le stanze rifinite di tutto l’apparato decorativo». Sulle pareti oggi ricoperte di tappezzeria il restauro aveva invece lasciato in vista i segni delle canaline per il primo impianto elettrico e alcuni disegni a muro.