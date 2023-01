Vespri e messe d’organo in duomo a Monza: la stagione dei concerti sacri in basilica

Il duomo di Monza si prepara a ospitare la nuova stagione di “Vespri e messe d’organo nella vigilia”, la rassegna di concerti all’interno della basilica con successivo accompagnamento delle celebrazioni eucaristiche.

La stagione è dedicata ancora a Franco Gaiani, che aveva amato e sostenuto l’iniziativa ed è organizzata sotto la direzione artistica della Cappella musicale del duomo con il maestro Giovanni Barzaghi. Il primo appuntamento (tutti alle 17 per il vespro, alle 18 per la messa) è in programma giovedì 14 gennaio, con esecutore Matteo Riboldi sui cinque organi della basilica di San Giovanni: dal 1999 è organista titolare della Cappella musicale del Duomo di Monza e insegna teoria, analisi e composizione al liceo Zucchi di Monza, oltre a dirigere corpi musicali ed essere docente in alcune scuole di musica tra Albiate, Arcore e Monza.

Vespri e messe d’organo in duomo a Monza: da febbraio in poi

L’11 febbraio sarà la volta di Maria Cecilia Farina con programma dedicato a Maria, mentre l’11 marzo Peppino Delle Vedove sarà impegnato nel vespro di Quaresima. Il 15 aprile Ana Marija Krajnc suonerà sul filo conduttore della “grande letteratura organistica del nord” e il 13 maggio saranno presenti giovani strumentisti di Conservatorio in collaborazione con il “Jacopo Tomadini” di Udine.

Gli organi del duomo sono il Settentrionale (Metzler), il Meridionale (Zanin), “Per suonare a due” (Zanin), Corale (Dell’Orto& Lanzini), Positivo (Pirola). La rassegna è sostenuta dalla Bcc di Carate Brianza, i patrocini sono quelli della Insigne basilica collegiata di San Giovanni Battista, della stessa Cappella musicale del Duomo, del Rotary Club Monza Ovest, della Fondazione Gaiani e del Comune.