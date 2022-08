Una nuova casetta per il bookcrossing alla primaria di Albiate

Confermando il suo ruolo di stimolo della vita culturale di Albiate, l’associazione intitolata a Piero Gatti ha perfezionato nei giorni scorsi una novità importante, sostituendo la precedente casetta del bookcrossing, ormai ammalorata, che era posizionata sul cancello della sede della scuola primaria di viale Rimembranze, con una nuova casetta. «Quella della casetta era stata un’idea di Piero e dei suoi amici -hanno commentato i promotori della novità, in primis le sorelle dello stesso Gatti-, con il beneplacito della commissione cultura. Il tempo e l’usura l’avevano poi deteriorata. Ora eccola nuova fiammante, pronta a sfidare le intemperie e l’oblio. Noi non molliamo».

Associazione “Piero Gatti”: l’amore per la cultura

L’associazione culturale “Piero Gatti” è nata dal desiderio di mantenere nel tempo le passioni che Gatti ha sempre coltivato, dalla lettura al teatro, senza trascurare la musica. Coltissimo e poliedrico, Gatti ha scritto “La Kronenbourg à un Euro”, libro pubblicato postumo, in cui i richiami alla sua esistenza sono del tutto evidenti per chi lo ha conosciuto. L’iniziativa della casetta in viale Rimembranze è da considerarsi una delle grandi testimonianze della sua passione per la lettura. Il bookcrossing ha infatti la finalità di favorire la distribuzione gratuita dei volumi, lasciandoli anche in contesti urbani, affinché possano essere ritrovati ed apprezzati da altre persone, che eventualmente potranno in seguito consentire una prosecuzione di questo viaggio ideale, dopo aver terminato la propria lettura individuale. L’associazione ha tra l’altro il merito di promuovere il concorso letterario “Albiatum”, la cui edizione di quest’anno, la nona, ha registrato un successo tangibile, con quasi mille opere pervenute. La premiazione è in programma domenica 9 ottobre.