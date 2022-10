Una fotografia del seregnese Marco Riva inserita in un volume su Apollo e Plutone

«Sono contento per due motivi. Il primo è che sia stata scelta una fotografia a colori: solitamente, sono stato premiato per il bianco e nero, questa immagine è invece un’esplosione di colori. Il secondo è che i fotografi coinvolti nella pubblicazione sono per il 40 per cento italiani, ma c’è una folta rappresentanza anche di nazioni come Vietnam, Filippine, Brasile e Slovenia». Marco Riva, fotografo seregnese, commenta così l’inserimento di un’immagine da lui scattata in “Mitography II”, volume focalizzato sulle figure di Apollo, dio del sole e dell’arte, e di Plutone, dio delle ombre, che è stato edito nell’ambito di una collana di libri fotografici collettivi, voluta da Exhibit Around Aps, libri liberamente ispirati alle divinità del pantheon greco e latino. Il testo sarà presentato con una mostra nel prossimo fine settimana a Trieste, nella cornice della manifestazione internazionale “Trieste Photo Days”.

Marco Riva: la soddisfazione per la selezione

«Questo numero -continua Riva– segue il primo, che era stato dedicato a Marte, Saturno e Nettuno. La mia foto farà parte della serie riservata ad Apollo, che sarà appunto a colori. Complessivamente, sono stati selezionati centodiciannove fotografi, sui duecentocinquanta che hanno inviato loro materiale da tutto il mondo».