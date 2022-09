Slitta di un giorno lo spettacolo con Valerio Lundini a Seregno

Cambio di data per lo spettacolo con Valerio Lundini & I Vazzanikki, previsto al teatro San Rocco di via Cavour a Seregno, in conclusione del programma di “SEREgno D’ESTATE”, curato dall’amministrazione comunale. L’appuntamento, inizialmente in calendario venerdì 16 settembre, è infatti slittato di una giornata ed andrà in scena sabato 17 settembre, sempre con inizio alle 21. Restano confermate le prenotazioni già effettuate, che all’inizio del mese di agosto, nel giro di un lasso di tempo brevissimo, avevano esaurito i posti a disposizione. Chi fosse impossibilitato a presenziare a causa della novità, è invitato a cancellare la sua iscrizione, tramite Eventbrite.

Valerio Lundini: un artista molto apprezzato tra i giovani

Il successo della proposta è ascrivibile al seguito che Valerio Lundini, romano, classe 1986, comico, presentatore televisivo, autore e musicista, gode tra i più giovani. L’artista vanta nel suo curriculum l’esperienza di coconduttore del programma “L’Altro festival”, nuova versione del “DopoFestival di Sanremo”, nel 2020, anno in cui ha proposto su Rai 2 il suo contenitore “Una pezza di Lundini”. Lo scorso anno, invece, è uscita la sua prima opera letteraria, dal titolo “Era meglio il libro”, ed ha partecipato per beneficienza ad una puntata dei “Soliti Ignoti” come concorrente. Porta tra l’altro in scena spettacoli teatrali in tutta Italia e suona nella band I VazzaNikki, che lo accompagnerà anche sul palcoscenico del teatro di via Cavour.