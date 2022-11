L’artista comasco, cantautore, musicista, scrittore e conduttore televisivo Davide Van De Sfroos, sarà presente al teatro San Rocco, venerdì 9 dicembre, alle 20.30, con il nuovo spettacolo “Maader de Autunn tour”, una delle numerosissime tappe italiane. Un tour nato dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Maader folk”, disco che aveva debuttato nella Top5 degli album più venduti-scaricati in Italia, ed è proseguito in estate continuando il viaggio intrapreso per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana. Disco pubblicato un anno fa da Bmg/MyNina.

Seregno: Van De Sfroos al teatro San Rocco, nuova veste e nuova scaletta

Il tour che è rientrato nei teatri italiani ha una nuova veste e una nuova scaletta dove oltre ai successi della sua carriera e ad alcuni brani del nuovo album si aggiungono canzoni che mancavano da parecchio tempo nel repertorio live del cantautore.

“Con l’estate alle spalle la musica non si ferma – ha detto Davide Van De Sfroos – è giunto il tempo di vestire le canzoni in modo più autunnale per tornare a farle sfilare nei teatri. E’ stato incredibile il tour estivo nelle piazze e nei parchi, ma credo che avrà il suo fascino anche la dimensione più raccolta, con le poltrone attorno al focolare dello show teatrale”.

Sul palco insieme a Davide Van De Sfroos i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele

Caldarini (tastiere, chitarra acustica).

Seregno: Van De Sfroos al teatro San Rocco, nell’album anche “Oh Lord, vaarda giò” con Zucchero

Tra le 15 tracce dell’album anche i singoli “Gli Spaesati”, uno scanzonato omaggio alla letteratura del suo territorio, e “Oh Lord, Vaarda Gio”, un brano potente, profondo, a tratti mistico con la partecipazione straordinaria di Zucchero Sugar Fornaciari. I nuovi brani da una parte hanno riavvicinato Van De Sfroos al folk e a certi sapori celtici degli esordi e dall’altra lo hanno avvicinato a sonorità inedite, curiose e sperimentali. Canzoni piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana. Lo spettacolo “Maader de Autunn tour”, è molto simile ad un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti.