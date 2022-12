San Patrignano all’Arena di Monza: la storia di Verena e del “Posto giusto”

Si intitola “Il Posto Giusto” ed è la performance teatrale che la Comunità San Patrignano, con il suo progetto di prevenzione WeFree, porta venerdì 13 gennaio all’Arena di Monza.

San Patrignano all’Arena di Monza: una ragazza di 15 anni, dipendente da droghe

“Il Posto Giusto” è la storia di una ragazza di 15 anni arrivata nella Comunità di San Patrignano dopo diverse esperienze difficili. Dal palco si racconterà la sua storia, prima e dopo l’esperienza in Comunità. È la storia di Verena che oggi ha 20 anni, frequenta l’Università di Interpretariato e ogni anno mette da parte i soldi per fare due piccoli viaggi in paesi europei. Una voglia di fare per recuperare l’abisso in cui era sprofondata facendo uso di droghe dall’età di 12 anni. Prima di arrivare a San Patrignano.

Con il “Posto Giusto”, il Consorzio Vero Volley con la Comunità di San Patrignano, WeFree, Verena e tutte le persone coinvolte dietro le quinte invita a riflettere e confrontarsi sul rischio delle dipendenze: “È prevenzione fatta sul campo, qualcosa di speciale, di unico, uno dei tanti valori aggiunti dall’esperienza di ‘Sanpa’”, fa sapere la società in una nota.

San Patrignano all’Arena di Monza, partecipazione rivolta anche alle scuole

L’invito alla partecipazione, gratuita, è rivolto direttamente alle scuole del territorio, a studenti e professori, ai rappresentanti delle istituzioni e a tutta la “community” del Consorzio Vero Volley, ma l’ingresso è libero per tutti. Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Monza, si rivolge principalmente a un pubblico di età superiore ai 13 anni. Per partecipare è necessario soltanto registrarsi, compilando il modulo online raggiungibile dal sito verovolley.com La chiusura delle prenotazioni è fissata per martedì 10 gennaio 2023. L’apertura dei cancelli dell’impianto di viale Stucchi è previsto dalle 19.30, spettacolo alle 20.

San Patrignano all’Arena di Monza: serata per sostenere l’Associazione Piesse a favore del pronto soccorso di Niguarda

In occasione dello spettacolo il Consorzio Vero Volley sosterrà anche l’attività dell’Associazione Piesse a favore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano e nel corso della serata verrà organizzata una raccolta fondi per la stessa associazione e per contribuire alla sua attività (associazionepiesse.it).