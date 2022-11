Presentate a Seregno le iniziative per un Natale sempre più inclusivo

Un altro Natale di allegria e solidarietà aspetta i seregnesi: sono state definite le iniziative di quest’anno, che vedranno coinvolti Comune, associazioni ed esercizi commerciali. Dopo i due anni di pandemia, già dall’anno scorso si era avviata una collaborazione molto stretta tra diverse realtà solidali e non della città, che è stata riconfermata e ampliata. «Anche per il 2022 il nostro punto di forza sarà il saper fare insieme» ha detto giovedì 24 novembre il sindaco Alberto Rossi, durante la conferenza stampa di presentazione. Le iniziative, infatti, coinvolgono in primis ViviSeregno, l’associazione dei commercianti che si sono occupati, anche grazie al contributo comunale di 25mila euro, delle luminarie e di altri addobbi non solo nelle vie centrali.

Natale: la soddisfazione di ViviSeregno

«Il nostro obiettivo era un Natale ancora più inclusivo -ha detto il presidente Maurizio Lissoni-, un Natale senza luce è un Natale senza speranza: consci del caro energia abbiamo deciso, con le dovute accortezze, di mantenere le luminarie, anche perché hanno un impatto concreto sulle vendite dei negozi e rappresentano una spesa minima. Il 4 dicembre accenderemo ufficialmente la stella in piazza Concordia, domenica 11 dicembre invece, entrerà in funzione, in piazza Risorgimento, il parco gonfiabili della Città di Babbo Natale. Rispetto all’anno scorso, inoltre, abbiamo coinvolto molti più quartieri: Santa Valeria, Ceredo, Lazzaretto, Sant’Ambrogio, San Salvatore saranno abbelliti dalle luminarie».

Natale: spazio anche alla solidarietà

E a proposito di inclusione, si mantiene l’iniziativa degli “Angeli del Natale” che l’anno scorso ha permesso di consegnare i regali a 250 tra anziani soli e bambini bisognosi. «Saremo presenti -ha detto Gabriele Moretto, direttore generale della Casa della Carità– in piazza Risorgimento con la nostra casetta della solidarietà dove si sarà abbinati ad una persona fragile a cui si potrà fare un regalo ad hoc. In più si potranno acquistare le cartoline di Natale, dal costo di 5 euro, per donare un pasto alla mensa di Casa della Carità». Presenti in piazza Concordia saranno i mercatini solidali della Consulta del Volontariato sociale, che contribuirà alla gestione della casetta solidale e alla consegna dei regali degli “Angeli del Natale”. Anche gli oratori avranno grande importanza: il 10 dicembre in piazza Concordia i ragazzi della pastorale giovanile, insieme al coro dei più piccoli, si esibirà nel concerto “A Natale puoi cantare insieme a noi!”.

Natale: al teatro San Rocco il concerto della filarmonica Città di Seregno

Altro appuntamento, che da trent’anni è uno degli eventi culturali di punta del Natale seregnese, sarà il concerto della Filarmonica a Fiati Città di Seregno il 16 dicembre al teatro San Rocco. «L’anno scorso è stato un momento speciale, che ha riportato la speranza durante i mesi di Covid» ha ricordato il sindaco.