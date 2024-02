Pensando a Sanremo, dopo Sanremo: la storia di Tenco e Dalidà a Desio

Luigi Tenco e Dalidà: sarà ispirato a due tra i più affascinanti chansonnier del passato “Ciao Amore Ciao”: lo spettacolo che il Comune di Desio metterà in scena allo spazio Stendhal (via Lampugnani, 62) la sera del 14 febbraio alle 21 (Info e prenotazioni al 349 1767434).

Nel giorno della festa degli innamorati, e in coda al Festival di Sanremo di cui sono stati (anche tragicamente) protagonisti, sarà possibile ascoltare le note più ispirate di due cantautori che non furono solo straordinari artisti, ma anche innamorati. La loro love story colpì l’immaginario collettivo. Nel cuore degli italiani e in particolare degli appassionati di musica, la storia d’amore tra la celebre cantante Dalidà e il talentuoso cantautore Luigi Tenco resta ancora oggi un capitolo affascinante e struggente.

Sanremo, Tenco e Dalidà a Desio: fino al 1967

La loro unione fu contrassegnata da una profonda passione, ma anche da un tragico destino che avrebbe scosso il panorama musicale italiano per sempre. Le loro vite si incrociarono agli inizi degli anni ’60, quando entrambi erano al culmine della loro carriera artistica. Dalidà, famosa per la sua voce dolce e potente, era già un’icona della musica francese e aveva conquistato anche il cuore degli italiani. Luigi Tenco, talentuoso cantautore italiano, era considerato un innovatore nel panorama musicale italiano e stava vivendo un periodo di grande successo.

Purtroppo, la storia d’amore fra i due fu destinata a finire tragicamente. Nel 1967, Tenco partecipò al celebre Festival di Sanremo con la canzone “Ciao amore ciao”, ma venne escluso dalla finale. Questa esperienza segnò profondamente il cantautore. Poche ore dopo l’eliminazione Luigi Tenco fu trovato morto nella sua camera d’albergo, con una pistola accanto al corpo. La notizia della sua morte sconvolse il mondo della musica italiana e, soprattutto, il cuore di Dalidà. La cantante fu devastata dal dolore e si ritirò per un periodo dalla scena pubblico.

Sanremo storia di Tenco e Dalidà a Desio con Mnemosyne

Nonostante la fine tragica, la storia d’amore tra Dalidà e Tenco continua a vivere nell’anima degli italiani. Le loro canzoni, i loro sguardi e la loro passione sono ancora ricordati oggi come esempi di vera arte.

«Nel giorno dedicato agli innamorati – spiega l’assessore alla cultura, Samantha Baldo – vogliamo ricordare questa importante storia d’amore con un recital teatrale ispirato a una delle canzoni più iconiche di Tenco». Questo spettacolo, che fa parte del format Inchiostri d’Amore proposto dall’Associazione culturale Mnemosyne di Monza. La regia di Ettore Radice ripercorre gli amori e i carteggi delle più celebri coppie, rendendo loro omaggio mediante recital, musica e letture dedicate.