Natale e Whamageddon, l’annuncio del Libraccio

“I negozi Libraccio sono Wham Free“. È un post sui social a ricordare che è iniziato dicembre e che di conseguenza è già tempo di #Whamageddon. Ma i frequentatori della catena di librerie fondata dal monzese Edoardo Scioscia – due punti vendita in città e una cinquantina in tutta Italia – sono al sicuro: “Abbiamo eliminato Last Christmas dalle playlist di Radio Libraccio. Le nostre librerie sono pronte per il #Whamageddon 2022”, fanno sapere.

Natale e Whamageddon, perché Last Christmas

Niente di cruento o irrispettoso: dato che Last Christmas è una delle canzoni “natalizie” più amate e passate dalle radio – anche se il testo ha poco di festoso tra un cuore infranto il natale precedente, lacrime e speranza di trovare “qualcuno di speciale” – la sfida è arrivare al 24 dicembre senza averla ascoltata.

Natale e Whamageddon, che cos’è

Esiste un sito ufficiale della sfida e ci sono delle regole: si intende valida dall’1 al 24 dicembre, vale l’ascolto della versione originale cantata da George Michael (scomparso il 25 dicembre 2016 e da allora ancora più amato), sono accettate invece cover e remix. Non sono ammessi colpi bassi per eliminare gli amici (tipo l’invio nelle chat di Whatsapp). Quando si riconosce la canzone è richiesto di postare sui social il messaggio #Whamageddon per autodichiararsi eliminati. Sul sito ufficiale anche una mappa dell’andamento dello Whamageddon.

È un gioco che, se possibile, ha contribuito a regalare alla canzone ancora più importanza e affetto. Ed è soltanto un gioco.