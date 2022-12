Musica: i maestri dell’Appiani per i 90 anni della scuola di Monza

Novant’anni da celebrare in musica con un repertorio che spazia dal Barocco passando per il romanticismo fino agli anni più recenti. La Fondazione Musicale Vincenzo Appiani, classe 1932, si appresta a festeggiare il compleanno domenica 4 dicembre, con un concerto in programma alle 17 al teatro Manzoni. Protagonisti saranno quattordici concertisti, docenti della Fondazione.

Musica: i 90 anni della scuola di Monza, “programma su brani appetibili”

«Abbiamo organizzato un programma basato su brani appetibili e fruibili per il grande pubblico perseguendo il nostro ideale di avvicinare alla musica classica un numero sempre maggiore di persone – spiega il direttore Erminio Della Bassa – i nostri insegnanti sono dei talentuosi esecutori che si sono preparati in queste settimane dimostrando un grande impegno e un forte senso di appartenenza alla scuola».

Musica: i 90 anni della scuola di Monza, il programma

Anche alcuni allievi saranno protagonisti dell’evento accompagnando il pubblico in sala e prestando assistenza sul palcoscenico. Il pomeriggio si aprirà con la “Suite in Re Water Pièce HWV 341” di Haendel eseguita dal Quintetto formato da Rita Pepicelli e Chiara Ballabio (violino), Giulia Fabris (viola), Marlise Goidanich (violoncello) e Marcello Ronchi (tromba).

Sarà poi il duo di chitarre dei fratelli Marco e Stefano Bonfanti ad esibirsi nel concerto “Sol RV 532” di Vivaldi. A seguire il Quartetto d’archi Pepicelli-Ballabio-Fabris-Goldanich che si cimenterà nel “Quartetto in sol maggiore KV 156” di Mozart. Il pianoforte debutterà nel “Valse e Romance” di Rachmaninoff con un’esibizione a sei mani. Alla tastiera il direttore Della Bassa con Claudia Villa e a Claudia Pelucchi.

Della Bassa insieme al fratello Massimo e al trombettista Ronchi eseguirà un altro brano di Rachmaninoff, la “Italian Polka”. Un salto nel Novecento con l’“Oblivion” di Astor Piazzolla proposto dalla flautista Alessandra Bombelli accompagnata al piano da Angelo Colletti.

Musica: i 90 anni della scuola di Monza, l’omaggio al maestro Manzi

I fratelli Bonfanti omaggeranno uno storico insegnante (nonché compositore) dell’Appiani, il maestro Giuliano Manzi, che ha appena festeggiato 94 anni.

Musica: i 90 anni della scuola di Monza, il gran finale

Marcello Ronchi e il direttore Della Bassa proporranno un brano di Morricone da “Nuovo Cinema Paradiso). Un passo indietro nel tempo con un’aria tratta dal “Barbiere di Siviglia”di Rossini eseguita dalla soprano Valentina Pennino con l’ausilio del pianista Angelo Colletti. I fratelli Della Bassa suoneranno insieme la “Rapsodia ungherese” di Liszt. Il gran finale sarà affidato all’Ensemble Appiani, nove concertisti che proporranno il “Violentango”di Piazzolla. L’evento, che vede il Cittadino media partner, gode del patrocinio del Comune, della Fondazione della Comunità e dell’Unione Commercianti.

Musica: i 90 anni della scuola di Monza, come partecipare

L’ingresso è libero con prenotazione entro il 2 dicembre su fondazionemusicalevincenzoappiani.