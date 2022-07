Musei e teatro, la storia di Perlasca alla Cappella Espiatoria di Monza

Anche la Cappella Espiatoria di Monza sarà una delle tappe della prima edizione della rassegna “Voci Umane. Musei e teatro di narrazione”, l’iniziativa promossa dalla Direzione regionale Musei Lombardia (Ministero alla Cultura) per volontà della direttrice Emanuela Daffra con la direzione artistica di Maria Grazia Panigada. Sette le serate in cartellone dal 24 agosto al 7 settembre in altrettante sedi museali statali lombardi.

Musei e teatro, il calendario: debutto il 24 agosto in Valle Camonica con Paolini, a Monza a settembre

Il debutto è previsto in Valle Camonica, il 24 agosto al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri con lo spettacolo “Antenati” con Marco Paolini. A Monza l’appuntamento è fissato il 6 settembre quando la Cappella costruita nel luogo del regicidio farà da sfondo alla rievocazione della vicenda di Giorgio Perlasca, l’italiano che salvò la vita a migliaia di ebrei ungheresi, proposta da Alessandro Albertin con “Perlasca, il coraggio di dire no”.

Altre rappresentazioni sono previste nell’anfiteatro di Cividate Camuno il 27 agosto, a Palazzo Besta di Teglio il 28 agosto, alla Villa Romana di Desenzano il 3 settembre, al Parco Archeologico di Castelseprio il 4 settembre, al Museo Archeologico Nazionale della Lomellina di Vigevano il 7 settembre.

Musei e teatro: «Diamo tempo all’antico rito del narrare»

“Sarà come collocarsi nelle pieghe del mondo per ascoltarne il cuore – afferma Maria Grazia Panigada – avremo il privilegio di dare tempo all’antico rito del narrare in luoghi in cui la mano dell’uomo ha lasciato la sua impronta profonda”.

Musei e teatro: come partecipare

Il costo del biglietto per ciascuno spettacolo è di 5 euro con la possibilità di acquistare un abbonamento per l’intera rassegna a 20 euro. Le prenotazioni saranno aperte nei prossimi giorni sul sito www.vivaticket.com. I musei che ospiteranno i vari appuntamenti saranno visitabili gratuitamente, secondo gli orari di apertura previsti, presentando il biglietto dello spettacolo il giorno stesso della rappresentazione o entro la settimana successiva.