Monza: Note di solidarietà in Duomo, beneficenza per In-Presa

Sarà l’ouverture del Coriolano di Beethoven ad aprire il cuore di Monza e Brianza, martedì 12 dicembre, in occasione del concerto che la Fondazione di comunità organizza come tradizione in duomo alle porte di Natale.

Monza: Note di solidarietà in Duomo con l’Orchestra sinfonica giovanile di Milano

Sono le “Note di solidarietà” che accompagnano le feste: a interpretarle, a partire dalle 20.30, l’Orchestra sinfonica giovanile di Milano che eseguirà anche le orchestrazioni di Johann Sebastian Bach realizzate da Gustav Mahler.

“Una serata di grande suggestione, durante cui l’intera comunità, a pochi giorni dalle festività, sarà chiamata a raccolta in uno dei luoghi simbolo del territorio per riflettere sul valore della condivisione, sull’importanza del fare e dell’essere comunità”.

Monza: Note di solidarietà in Duomo, lo scopo benefico

La serata ha come sempre uno scopo benefico: le donazioni raccolte quest’anno sono destinate alla cooperativa sociale In-Presa di Carate Brianza.

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano – foto Angelica Concari_05

«Se il welfare e il benessere della nostra comunità crescono – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Giuseppe Fontana – è grazie all’impegno di ogni realtà di terzo settore che crede alla possibilità di un presente migliore e di un futuro tutto da costruire. È grazie all’impegno dei volontari che dedicano tempo, risorse e competenze alle cause in cui credono. È grazie al sostegno dei donatori, convinti che ogni contributo, grande o piccolo che sia, sommato ai contributi degli altri, possa fare la differenza. In un’occasione come questa la Fondazione ringrazia ognuno di voi per la costanza, per la dedizione e per la fiducia: lo fa simbolicamente attraverso le note di questo concerto».

Monza: Note di solidarietà in Duomo, posti limitati e prenotazione obbligatoria

I posti limitati e la prenotazione è obbligatoria (fondazionemonzabrianza.org). È possibile sostenere il progetto con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, iban: IT03 Q05034 20408 0000000 29299 e causale “Note di solidarietà 2023”. È possibile anche donare online dal sito della fondazione. I posti limitati e la prenotazione online è obbligatoria: prenota qui. È possibile anche donare online a questo link.