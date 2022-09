L’Avis di Besana Brianza festeggia il suo settantesimo di attività

L‘Avis di Besana taglia il traguardo dei 70 anni dalla sua fondazione e coglie l’occasione per festeggiare con una serie di eventi in programma sabato 17 settembre. “Avis 70 anni insieme” è il titolo scelto per le celebrazioni, che inizieranno alle 17 con la santa Messa che sarà celebrata nella Basilica romana minore di Besana. L’importante anniversario cade dopo un 2021 chiuso con il segno positivo per la sezione locale, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19: 36 nuovi donatori continui e donazioni totali in rialzo rispetto all’anno precedente. L’augurio, come aveva annunciato la presidente Fabiola Salvati in occasione dell’ultima assemblea annuale, è che il numero di nuovi donatori continui ad aumentare come è successo nel 2021, in cui è stata registrata una crescita di oltre 30 donatori: da 1440 a 1476. «Dopo la santa Messa, si terranno una serie di iniziative che vedranno come protagonisti i più piccoli. Grazie alla collaborazione delle scuole elementari del territorio, giovani studenti besanesi si occuperanno del lancio dei palloncini. Altri coetanei comporranno un puzzle dedicato ai 70 anni di Avis Besana e altri ancora faranno un disegno rappresentativo con il sale colorato, che poi esporremo in sezione. Sabato 17 settembre non sarà solo la nostra festa. Si aggregheranno ai festeggiamenti altre 8 sezioni, che a causa delle restrizioni anti-Covid, non hanno potuto festeggiare il proprio anniversario negli ultimi 3 anni», ha riferito il vicepresidente di sezione Venanzio Magni.

Avis Besana: premiati i donatori più meritevoli

Dopo la deposizione di una corona di fiori, i festeggiamenti si sposteranno al cineteatro Edelweiss, dove andrà in scena “DO-NA-RE”, lo spettacolo teatrale comico-informativo per sensibilizzare e promuovere la donazione del sangue per Avis. Le risate saranno assicurate grazie al duo trentino “I Toni Marci” che da 14 anni si esibisce in spettacoli teatrali comici e di cabaret in teatri e piazze di tutto il nord d’Italia. «Prima dello spettacolo teatrale è in programma un momento istituzionale», ha anticipato Magni. Sul palco del cineteatro besanese è atteso per l’occasione anche il presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, insieme con i presidenti di diverse sezioni Avis del territorio. «Sarà una grande festa che culminerà con le premiazioni dei donatori che si sono distinti negli anni per l’alto numero di donazioni. Sarà premiato chi si è prestato a 130 o 100 donazioni: in totale circa una ventina di donatori. Ci tengo a ringraziare di cuore tutti i donatori di Avis Besana e i volontari che in questi 70 anni hanno contribuito a scrivere la storia della sezione», ha concluso il vicepresidente di sezione.