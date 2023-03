La Brianza incontra l’Irlanda: concerto in “lengua mader” a Monza per San Patrizio

La Brianza incontra l’Irlanda per celebrare la festa di san Patrizio. Appuntamento venerdì 17 marzo, giorno del santo patrono irlandese, in tre piazze del territorio, per un evento di contaminazione culturale e musicale promosso dall’Opificio monzese delle pietre dure.

La Brianza incontra l’Irlanda: con Renato Ornaghi venerdì 17 marzo in piazza Centemero

A partire dalle 11, in piazza Centemero a Monza, si potrà assistere all’esecuzione di alcuni dei più celebri brani della musica folk irlandese, cantati e tradotti per l’occasione in brianzolo dall’estro di Renato Ornaghi, menestrello di casa nostra, che ha fatto della “lengua mader“, il dialetto lombardo occidentale, la sua bandiera.

«Si tratta di traduzioni specificatamente realizzate per la festività di san Patrizio, contenute nella plaquette “Irlanda Lombardia” – racconta Ornaghi, cantraduttore come ama definirsi – Diciotto canzoni del folklore irlandese ambientate in Lombardia, alcune delle quali proprio in Brianza».

La Brianza incontra l’Irlanda: il legame nella storia

Il 17 marzo sarà possibile ascoltare alcune delle canzoni della plaquette dal sapore irlandese direttamente dal vivo. A fare da palcoscenico all’evento saranno, oltre a Monza, anche le città di Como e Merate, «che sono i capoluoghi delle tre Brianze – spiega Ornaghi – quella monzese, comasca e lecchese».

Un legame, quello tra l’Irlanda e la Brianza, che ha il volto di Carlo Bianconi, originario di Costa Masnaga che partì nel 1802 per emigrare a Dublino e qui inventò il sistema pubblico di trasporto su carrozza. E ancora san Colombano di Leinster, che discese dall’Irlanda verso Monza e Pavia nel 612 per predicare alla corte della regina Teodolinda. Due delle diciotto storie contenute nel nuovo lavoro di Ornaghi.

La Brianza incontro l’Irlanda: l’appello dell’autore

Ed è proprio l’autore, nella prefazione alla plaquette, a lanciare un appello agli ascoltatori: «Queste canzoni non sono state tradotte per dividere, o per creare fazioni. L’attaccamento alla madrelingua dovrebbe essere anzi il primo elemento di empatia e di condivisione per un popolo che davvero ami la propria terra».

La Brianza incontro l’Irlanda: venerdì a Monza, Cantù e Merate

Dopo Monza lo spettacolo di sposta alle 14 a Cantù, in piazza Garibaldi e alle 17.30 in piazza Prinetti a Merate.