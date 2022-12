Il Grande concerto di Natale di Andrenalina culturale e Fidapa Monza e Brianza

Appuntamento con l’opera e con alcune delle più belle melodie natalizie domenica 18 dicembre alle 18.30 in sala Maddalena (via santa Maddalena, 7) a Monza. L’associazione Adrenalina Culturale propone il “Grande concerto di Natale”. Un evento che l’associazione organizza in collaborazione con il Comune di Monza, con il patrocinio di Fidapa BPW Italy Monza e Brianza e con il Cittadino in qualità di media partner.

Grande concerto di Natale: i protagonisti

In un’atmosfera di gioia e di festa il pubblico potrà ascoltare arie tratte da opere di Puccini, Verdi, Lehar, Adam, Wade insieme a celebri canzoni e musiche natalizie. Ad esibirsi saranno il tenore Vitaliy Kovalchuck e la soprano Ekaterina Dolgasheva, artisti con una notevole esperienza internazionale, che vantano esibizioni in importanti teatri europei ed italiani. Al pianoforte ci sarà il musicista e compositore Gianfranco D’Elia, un artista eclettico capace di spaziare con grande maestria tra i diversi generi musicali.

Gli organizzatori potranno contare sulla partecipazione straordinaria di Silvia Colombini, una soprano che ha alle spalle una carriera più che ventennale sui principali palcoscenici internazionali. Ha cantato, inoltre, per due presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella e due papi, papa Giovanni Paolo II e papa Francesco. Ha collaborato con noti registi e direttori d’orchestra quali Zubin Mehta, Mario Martone, Luca Ronconi, Davide Livermore.

Grande concerto di Natale: Silvia Colombini

La passione per la musica gliel’ha trasmessa la sua famiglia che appartiene alla storia dell’opera lirica e che conta “il baritono di Puccini” Edoardo Camera; il baritono Giuseppe Bellantoni; il tenore mascagnano Roberto Stagno, il compositore Giancarlo Colombini. Diplomata in Violino e successivamente in Canto, Colombini ha iniziato la sua carriera di musicista come violinista professionista, ma a 27 anni ha scoperto la sua voce naturale di soprano e, grazie al celebre soprano Edita Gruberova, ha intrapreso la carriera di cantante.

Subito vincitrice di tre concorsi internazionali di lirica, ha debuttato a Vienna con cento recite di Die Fledermaus di J. Strauss. Colombini è nota anche con l’epiteto di “Soprano D’Arti” per i format inediti delle sue performance in cui canta in dodici lingue e accompagna al canto lirico altre forme d’arte come la recitazione e la creazione di testi autorali. Ha un repertorio vastissimo che spazia dall’opera lirica, alla musica sacra, alla liederistica, alla musica popolare ed è ideatrice del metodo di canto innovativo ARS “Arte della Resistenza Superata”, insegnato a livello internazionale dal 2000 e presentato ufficialmente nel 2011 all’Università Tongji di Shanghai. Info biglietti: adrenalina.culturale.ps@gmail.com.