Il Corpo musicale Santa Cecilia di Triuggio si trasferisce nella nuova sala civica

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio trasloca. L’associazione è stata l’unica a fare domanda all’interno del bando pubblicato dall’amministrazione comunale per assegnare la sala civica che si trova al primo piano della palazzina dei vigili in via XI Settembre 2001. «È una bella sala -ha commentato Roberto Pinazzi, presidente della banda-. Certo è una soluzione per noi un po’ onerosa». Il bando prevedeva la concessione dell’immobile con riduzione dell’80 per cento del canone mensile di 1.510 euro, ovvero 302 euro mensili.

Corpo musicale Santa Cecilia: una sede finalmente definitiva



Negli ultimi decenni il corpo musicale aveva usato per le prove i locali al piano interrato dell’oratorio, poi con l’arrivo della pandemia il parroco aveva concesso alla banda il campo da calcio per il periodo estivo e il salone polifunzionale San Luigi per la stagione invernale. Una soluzione provvisoria, per consentire il mantenimento delle distanze durante le prove che possono arrivare a radunare fino a 55 musicisti. «La nuova sala si presta anche ad ospitare conferenze -ha aggiunto Pinazzi-. Per far fronte alla spesa vedremo a cosa rinunciare».

Corpo musicale Santa Cecilia: la convenzione avrà una durata di 9 anni



La scorsa settimana la banda ha firmato la convenzione che avrà una durata di 9 anni, a carico del sodalizio nelle prossime settimane verranno montati dei pannelli per l’insonorizzazione degli spazi e un nuovo impianto di illuminazione; nei mesi scorsi l’amministrazione aveva già provveduto a dotare la sala di un ascensore, di una scala d’emergenza e di un ingresso indipendente rispetto all’ufficio della polizia locale, che si trova al piano terra. «Siamo stati chiamati a una scelta -ha concluso il presidente della banda-. Per far crescere l’associazione abbiamo dato precedenza alla nuova sede». La banda quest’anno è reduce dall’ottimo punteggio ottenuto al prestigioso concorso “Flicorno d’oro” di Riva del Garda.