Halloween alla Villa reale di Monza con la famiglia Addams

La Famiglia Addams si è impossessata della Villa reale. Lo hanno annunciato il Consorzio e Musicamorfosi presentando il programma di iniziative previsto per il weekend di Halloween e l’effetto social è stato dirompente. “Cosa sarebbe successo se la Villa reale fosse stata acquistata da Gomez Addams per farne la residenza della sua strampalata famiglia? Stregherie, incantamenti, cose strane avrebbero popolato la Reggia e i suoi giardini”, suggerisce Musicamorfosi (che ha ideato l’iniziativa nell’ambito delle attività previste dal progetto “Al gran sole carico d’amore” sostenuto dal bando Emblematici provinciali 2021 di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità MB).

Halloween alla Villa reale di Monza: dal 29 ottobre all’1 novembre

Da sabato 29 ottobre a martedì primo novembre la Reggia ospiterà i membri della famiglia dark: interpretati da attori, danzatori e musicisti, Gomez e Morticia, Mercoledì, Pugsley (e tutti gli altri) accoglieranno i visitatori nelle sale e negli appartamenti della villa con esibizioni e performance. Giornata clou quella del 31 ottobre, con l’apertura della Villa dalle 10 a mezzanotte e un “Gran Tango degli Addams” nel salone d’onore.

Halloween alla Villa reale di Monza: giornata con il Fai Giovani

Ma la rassegna è ricca e comprende anche “FAI Halloween con noi”, promosso dal Gruppo FAI Giovani di Monza: i volontari, debitamente mascherati e travestiti, dalle 10 alle 13 del 30 ottobre accompagneranno i visitatori in un percorso all’insegna “della paura e del mistero” tra gli alberi secolari dei giardini reali. Il 31 ottobre e il primo novembre ci sarà la possibilità di ammirare la Villa dall’alto con i voli frenati in mongolfiera, accompagnati da uno speciale racconto in cuffia del signor Addams.

Halloween alla Villa reale di Monza: martedì chiusura con concerto

Martedì le iniziative si concluderanno con il concerto pianistico di Igor Andreev, vincitore del Concorso Rina Sala Gallo di Monza nel 2018, accompagnato al violoncello da Anna Abbühl. Info e prenotazioni su reggiadimonza.it.