Giussano, l’amministrazione battezza un progetto per il bookcrossing diffuso

Scommettere sulla lettura con un’iniziativa che parte dalle scuole dell’infanzia e coinvolge le attività commerciali. Negli scorsi giorni ha preso il via il “Bookcrossing Diffuso”, rete di condivisione di libri. Questa è solo una delle sette azioni intraprese nell’ambito di “La Città dei Libri”, un progetto promosso dal Comune di Giussano e finanziato con 20mila euro dalla Fondazione Cariplo, che ne ha riconosciuto la sua valenza culturale, ludica e inclusiva.

Bookcrossing diffuso: scuole per l’infanzia e negozi protagonisti

Tre sono le scuole dell’infanzia che hanno già aderito alla rete di bookcrossing: la Divina Provvidenza di Paina, la Immacolata di Birone e la Proserpio della zona Laghetto. Qui è avvenuta la consegna dei libri donati dal Comune, che ora potranno liberamente circolare fra bambini e genitori. Chiunque, infatti, potrà prelevare uno o più libri, per poi riportarli una volta letti così da renderli disponibili per qualcun altro. L’iniziativa ha abbracciato anche alcune attività commerciali del territorio, che hanno aderito alla rete di bookcrossing, creando un corner dedicato, in cui clienti e cittadini possono liberamente accedere a libri di generi e target differenti messi a disposizione dall’assessorato alla Cultura del Comune di Giussano. Hanno già aderito Pasticceria Venere in piazza Roma, Rever Café in viale Rimembranze, Capelli Ribelli in via Cavour, Era Ora Cafè e la gelateria in piazza San Carlo.

L’idea nasce dall’ottimo riscontro che negli anni hanno ottenuto le casette dei libri presenti sul territorio -in piazza San Giacomo e di fronte alla chiesa di Birone– e mira ad aumentare la possibilità di scambio di libri. «Con entusiasmo prende il via una nuova forma di promozione della lettura -ha riferito Sara Citterio, assessora con delega alla Cultura-. Lo scopo del progetto è quello di creare un match fra lettori e libri in luoghi non specificatamente dedicati alla lettura: l’adesione di tre scuole dell’infanzia e di alcune attività commerciali ci permette di raggiungere nuovi target di popolazione e di creare un virtuoso circolo di lettori, abbracciando anche le famiglie con bambini di giovanissima età».

Bookcrossing diffuso: prevista una mappatura degli aderenti

I negozi e le associazioni che aderiranno all’iniziativa verranno mappati e segnalati di volta in volta sui canali social del Comune e della biblioteca civica, oltre che nella sezione del sito comunale dedicata all’iniziativa “La Città dei Libri”. Per aderire all’iniziativa è possibile scrivere all’ufficio cultura all’indirizzo mail cultura@comune.giussano.mb.it, al quale potranno essere richiesti ulteriori dettagli in merito all’iniziativa.