Festival delle Storie, due mesi in 33 biblioteche della Brianza

Per oltre due mesi le 33 biblioteche di 28 comuni spalancheranno i battenti a illustratori, narratori, autori e compagnie teatrali protagonisti della seconda edizione del “Festival delle storie. Dammi un libro che apre le porte” organizzata dal sistema Brianzabiblioteche.

Festival delle Storie: lo spazio nelle sue diverse declinazioni

La rassegna, che sarà inaugurata sabato 24 settembre alle 10.30 nella biblioteca monzese del Cederna dalla narrazione “Il segreto di Dedalo” e proseguirà fino al 10 dicembre, torna con parecchie novità, alcune delle quali proposte da chi ha partecipato lo scorso anno: proprio i lettori hanno chiesto di inserire nel calendario iniziative rivolte non solo ai bambini, come è avvenuto nel 2021, ma anche a giovani e adulti. Il cartellone offre, quindi, appuntamenti per le diverse fasce d’età legati dal filo conduttore rappresentato dal concetto di spazio nelle sue diverse declinazioni: da quello infinito delle stelle e degli altri mondi a quello racchiuso tra le pareti di casa, da quello della realtà a quello della fantasia e delle emozioni.

Festival delle Storie: inclusivi con Td-box e AutAcademy

Il Festival 2022 sarà ancora più inclusivo grazie ai Td-box e ai reading al buio allestiti il 25 e 26 novembre a Seregno e a Monza dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e alla conferenza “Lasciami lo spazio per pensare a modo mio” curata il 5 novembre a Monza da AutAcademy della Scuola Agraria del Parco.

Festival delle Storie: “Seconda edizione voluta dal pubblico”

«La seconda edizione – spiega la coordinatrice di Brianzabiblioteche Laura Beretta – è stata voluta dal pubblico: lo scorso anno i 54 appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito e lunghe liste di attesa. Da metà ottobre a metà dicembre l’indice di prestito nella fascia 0-14 anni è salito del 94%, i ragazzi che hanno preso almeno un libro sono cresciuti del 144% e abbiamo avuto mille nuovi iscritti».

Festival delle Storie: i numeri della manifestazione

I numeri della manifestazione, pensata per riabituare i giovanissimi a riscoprire le biblioteche come spazi di aggregazione dopo la pandemia, hanno superato le aspettative degli organizzatori. Quest’anno gli eventi in programma saranno 74 e tra gli ospiti ci saranno illustratori che hanno ricevuto il Premio Andersen come Gek Tessaro, Antonio Ferrara e Marco Somà e scrittori tra cui Luca Novelli.

Festival delle Storie: “Invogliare a leggere fin da piccoli”

«È fondamentale – afferma il presidente della Provincia Luca Santambrogio – invogliare i ragazzi a leggere fin da piccoli: un argomento come lo spazio offre mille sfaccettature e possibilità di approfondimento».

Festival delle Storie: “L’importanza delle biblioteche”

«Il Festival – riflette il sindaco di Monza Paolo Pilotto – sottolinea l’importanza delle biblioteche come luogo di incontro e di prossimità: sarà una bella esplosione di iniziative per tutti. Mi auguro che questa manifestazione possa crescere quanto Ville Aperte che, a vent’anni dalla nascita, coinvolge 83 comuni».

Festival delle Storie: come partecipare

Il programma degli eventi è su www.brianzabiblioteche.it: la partecipazione è gratuita ma va prenotata nelle singole sale o tramite l’app “C’è posto”.