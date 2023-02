Escape library a Monza: caccia al tesoro interattiva sulle tracce dei Longobardi

Una caccia al tesoro a Monza sulle tracce dei Longobardi. A proporla sono i bibliotecari della biblioteca civica Beppe Colombo che hanno pensato e organizzato un gioco a squadre, un evento dedicato agli adulti appassionati di enigmi e storia antica.

L’appuntamento è per sabato 25 febbraio, alle 20.30, nei locali della biblioteca di via padre Reginaldo Giuliani, a Monza.

Escape library a Monza: gioco di squadra per 10 partecipanti

Pochissimi i posti disponibili (solo dieci i fortunati che potranno partecipare). Ai partecipanti sarà proposto un gioco di squadra interattivo in cui dovranno risolvere enigmi nascosti in giro per la biblioteca. Il tema del gioco sarà la storia dei longobardi: per svelare il mistero i partecipanti dovranno rispolverare tutte le loro conoscenze legate alla regina Teodolinda e il suo popolo.

Escape library a Monza: evento gratuito con prenotazione obbligatoria

L’escape library “La corona della discordia”, il nome che gli organizzatori hanno pensato per l’evento, durerà all’incirca un’ora, ed è gratuito per i partecipanti. È però obbligatoria la prenotazione tramite la app C’è Posto. Per ogni informazione è possibile contattare direttamente i bibliotecari della civica Beppe Colombo, chiamando il numero 039 382272.