Dal Festival dei Giovani al Festival: la carica delle cantanti arcoresi a “Casa Sanremo Live Box”

Sabato 10 febbraio sul palco del PalaFiori di Sanremo l’ultima esibizione dei ragazzi selezionati da “Casa Sanremo Live Box” nel corso del Festival dei Giovani, iniziativa organizzata nel comune di Arcore lo scorso maggio 2023.

Dal Festival dei Giovani al Festival: in quattro al PalaFiori

In gara al PalaFiori, nel corso della settimana del festival, ben quattro ragazze arcoresi e i loro brani inediti: Giada Borgato con la sua “Sei Tu”, Valentina Straface con “Juliette”, Alessia Romano con “Cupid’s Arrow” e Alice Valagussa, voce femminile della band semi-arcorese The Dreamers, con “Al chiaro di Luna”. La prima esibizione è stata quella dei The Dreamers, che ha portato i ragazzi sul palco sanremese mercoledì 7 febbraio, mentre Giada e Valentina hanno potuto esibirsi giovedì 8 febbraio.

Dal Festival dei Giovani al Festival: sabato tocca ad Alessia Romano, giovane vincitrice del Microfono d’oro 2023

Sabato tocca ad Alessia Romano, quattordicenne arcorese vincitrice dell’edizione 2023 del Microfono d’oro, annuale competizione canora organizzata dalla Compagnia del Labirinto.

«Canto da quando sono nata: nella mia famiglia tutti suonano qualche strumento e c’è una grandissima passione per la musica – racconta al Cittadino – a maggio dell’anno scorso, quella che all’epoca era la mia insegnate di canto, ha iscritto me e le altre sue alunne alle audizioni in Villa Borromeo. Stavo finendo la terza media e ho ricevuto una mail scoprendo di essere stata ammessa a Casa Sanremo. Ci chiedevano di portare una cover o un inedito… caldeggiando però la scrittura di un brano originale, così ho scritto Cupid’s Arrow. È una canzone in inglese per la quale ho scritto sia il testo che la musica e parla d’amore. Non sono esperienze che ho vissuto in prima persona, ma mi sono ispirata alle scene dei film. Non sono tesa per l’esibizione, ma felice…»

Frequenta la prima superiore al liceo Banfi di Vimercate e dice: «L’ho già fatto, cantare al Microfono d’oro o cantare a Sanremo non è così diverso»

Dal Festival dei Giovani al Festival: la conferma, Arcore replica a maggio

Ad accompagnare i ragazzi sul palco del PalaFiori anche il consigliere comunale delegato a teatro e associazionismo, Marcello Renzella, che è intervenuto nel corso della prima serata del format: «Siamo felicissimi di poter annunciare la seconda edizione del Festival dei Giovani a maggio di quest’anno e di ospitare nuovamente il format di Casa Sanremo Live Box con le sue masterclass e audizioni».