Arte contemporanea, il grande weekend delle gallerie di Monza

Anche le gallerie monzesi aderiscono alla Giornata del contemporaneo con una serie di proposte d’arte diffuse organizzate tra l’8 e il 9 ottobre. L’iniziativa nazionale è promossa da Amaci, l’Associazione dei musei d’arte contemporanea italiana. Dodici sedi espositive, altrettante proposte, una mappa per scegliere artisti e proposte di interesse.

Accesso libero, nessuna prenotazione, “un’occasione per tutti, amanti dell’arte, esperti o neofiti, per avvicinarsi ai vari linguaggi dell’arte contemporanea approfittando della presenza di galleristi, curatori, critici e degli stessi artisti con i quali interagire e discutere, o semplicemente guardare e ammirare”.

Arte contemporanea: le iniziative delle gallerie di Monza

E allora, tutte le proposte a Monza per MonzArt, il nome dato all’appuntamento dai galleristi:

ARCgallery, “Ogni pensiero vola”, collettiva con opere di Fabio Adani, Jennifer Baker, Ilaria Franza, Carlo Guzzi, Alessandro La Motta, Carlo Olper, Walter Puppo (via Spalto Piodo 10). Orari 16 – 21, inaugurazione alla presenza degli artisti.

Arti<>sta, “Il bello della bestia, Gaetano Orazio con Moreno Pirovano ( vicolo Lambro 1). Sabato 8 ottobre alle 18 proiezione del cortometraggio “Indicazioni” di Moreno Pirovano.

Caldirola arte contemporanea, “Blinding ligth”, con Cornelia Badelita, Pier Paolo Calzolari, Robert Gligorov, Paolo Grassino Bernardí Roig, a cura di Francesca Barbieri e Isabel Poma (via Volta, 26 Monza).

Cappella espiatoria, le installazioni di arte contemporanea di Nicolò Tomaini e di Stefania Ranghieri (via Matteo da Campione).

Casati arte contemporanea, selezione di opere di pop e street art (via Vittorio Emanuele II 4);

LeoGalleries, “Sollievi” di Armando Fettolini ( via De Gradi 10). Domenica 9 ottobre dalle 17.30 Alberto Casiraghy e Armando Fettolini presenteranno un’edizione particolare del PulcinoElefante.

M.M.Mapelli, “Unconventional” con Davide La Rocca e Paolo Ventura (via Zucchi 26).

Mimumo, ”Un poeta lo sono stato”, Michele Igino Sordo (via Lambro 1). Sabato 8 ottobre alle 19 performance dell’artista.

Montrasio arte, “Corrispondenze”, Alberto Montrasio (via De Amicis 19). Del noto gallerista dalla lunga carriera, e pittore da sempre, saranno in mostra quindici dipinti di densa materia e colori sontuosi per un percorso dagli anni Sessanta ad oggi.

Spazio eventi Manzoni16, “Geometrie Possibili” di Giovanna Silva a cura di Francesca Montrasio e Laura Canella (via Manzoni 16). Apertura straordinaria: sabato 8 ottobre dalle 10 alle 18).

Villa Contemporanea, “Microbiota. un ampliamento dell’esperienza sensoriale” di Elisa Cella (via Bergamo 20).

Ai Musei civici prosegue “Autodromo 100. Cronache di una costruzione, quadri di un’evoluzione”.