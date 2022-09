Arcore: la musica della Belle Epoque sbarca in Villa Borromeo

Evento inserito nell’ambito di Ville Aperte in Brianza, arriva venerdì 30 settembre alle ore 20, nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, “Paris, la belle époque”, concerto di musica classica eseguito dal Duo ForteCello. La violoncellista polacca Anna Mikulska e il pianista franco-spagnolo Philippe Argenty, compagni sia sul palcoscenico che nella vita, si esibiranno nella serata di venerdì, proponendo composizioni scritte a Parigi durante prima metà del XX secolo, la cosiddetta “Belle Epoque”, come la celebre Danza Andaluza di Enrique Granados, le Sette Canzoni Popolari di Manuel De Falla e la Sonata nr 2 per violoncello e pianoforte di Camille Saint Saens.

Arcore: la musica della Belle Epoque e Brianza Classica

Fortemente voluta dall’assessore alla cultura e docente presso il conservatorio milanese Giuseppe Verdi, Evy de Marco, la serata arcorese, non è che una delle date del cartellone del festival musicale “Brianza Classica”. La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Early Music Italia, ha come scopo quello di promuovere la conoscenza e la diffusione della musica classica nei comuni delle province di Lecco e Monza Brianza.